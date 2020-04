El “puentazo” que muchos esperaban éste año

aprovechando festejos del Día del Niño, Día del Trabajo

y Conmemoración de la Batalla de Puebla, no se dará

porque la SET anuncio que no se suspenderán las

“clases virtuales” que maestros y alumnos sostienen

durante el aislamiento por la epidemia de coronavirus.

Y mire lo que son las cosas ese “puentazo” no se

hubiera suspendido de no ser por la pandemia a la que

ya algunos le encuentran beneficios, y si no que al

salir de esa tremenda crisis mundial los seres

humanos aprenderán a valorar de otra manera las

cosas, y lo que hoy es importante relativo a las modas

y costumbres de personas dejará de serlo.

Claro que así como las clases son hoy virtuales

también ese carácter puede aplicarse al “puente”, y

así se habrá cumplido con el calendario de descansos

obligatorios correspondiente al 2020.

En otro orden hay quienes especulan que tan luego

como amaine la pandemia de coronavirus, dejara de

ser Secretario de Comunicaciones y Transportes

Javier Jiménez Espriu, para entrar al servicio

diplomático como Embajador de México en España.

También se pronostican otros cambios en el

gabinete federal o cuando menos algunas

modificaciones, sobre todo en aquellos casos en que

los funcionarios le han llevado la contra públicamente

al Presidente Andrés Manuel López Obrador, como

sería el caso de los Secretarios de Hacienda Arturo

Herrera, y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

En el caso de Ebrard a quien le han encomendado

tareas “de chile, de tomate y de manteca”, hay quienes

piensan que finalmente podría ir a Gobernación.

Ya también se festina el nombramiento de Horacio

Duarte como Director de Aduanas, en lugar de Ricardo

Ahued que regresa al Senado, y quien acepto que la

corrupción es práctica cotidiana en esa área.

Siguiendo con el Covid-19 también se ha puesto en la

mesa el tráfico ilegal de especies que es un grave

problema de salud pública y una amenaza a la

biodiversidad del planeta, por lo que se hacen exhortos

para que las autoridades prohíban la compra y venta

de ejemplares de vida silvestre y exóticos, que se

comercializan como animales de compañía en redes

sociales, comercio informal y en mercados.

En nuestro país se trafica con aves y reptiles

principalmente, aunque también con leones, tigres y

monos entre otros, y el Representante en México del

Centro para la Diversidad Biológica Alejandro Olivera,

dice que el gobierno federal debe reforzar el combate

al tráfico ilegal de animales para evitar la extinción y

las amenazas a la salud humana.

bladijoch@hotmail.com