Cómo obtener el DNI si eres una persona mayor indocumentada

La obtención del DNI por parte de los ciudadanos que son mayores de edad pero que entran dentro de la clasificación de indocumentados puede ocasionar ciertos problemas en su tramitación. Sin embargo, es importante conocer que existen diferentes vías para poder obtenerlo, especialmente pensadas para este tipo de grupos sociales. Para ello, lo único que hace falta es un documento que certifique el acta de nacimiento, una libreta electoral o cualquier otro documento que pueda servir de identificación de una identidad.

Es importante conocer que para el Gobierno de Perú una persona que no dispone del Documento Nacional de Identidad no existen para el estado, por lo que no cuenta con las mismas prestaciones sociales con las que puede contar un ciudadano corriente. Uno de los aspectos más importantes es el acceso al Seguro Integral de Salud, por ejemplo, entre muchos otros. Además, existen diferentes servicios que permiten consultar los nombres completos de una persona con la consulta DNI, para obtener la mayor cantidad de datos posible.

El problema de la indocumentación en el país de Perú

La realidad es que nos encontramos en un contexto en el que el problema de la indocumentación queda cada vez más latente en el gobierno peruano. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que cada vez son más los casos a los que se tienen que enfrentar que hacen referencia a las personas mayores de 65 años que no cuentan con la documentación necesaria como para poder acceder a algunos de los servicios básicos que el gobierno de Perú ofrece a todos sus ciudadanos. Por ello, es vital que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que supone para todas las personas que habiten en un mismo territorio contar con la documentación necesaria con el objetivo de formar parte de la normas establecidas por el gobierno del país.

En estos casos, el Reniec afirma que una de las mejores vías para poder obtener esta documentación es mediante la oficina GRIAS, que se encuentra en jirón Áncash, 336, en el Cercado de Lima. En estas oficinas podrás obtener toda la información al respecto de los documentos que son necesarios, así como los plazos en los que se entrega esta documentación, siendo una de las mejores opciones cuando se trata de agilizar el proceso al máximo. Este hecho cobra una especial relevancia en el caso de que las personas tengan más de 65 años de edad, puesto que es cuando más van a necesitar los servicios sanitarios y que, en el caso de que cuenten con la documentación necesaria, es posible que vean estos servicios completamente restringidos.

Con la antigua libreta electoral

Pese a que la Libreta Electoral perdió validez en el año 2004, todavía hoy en día es un instrumento válido para canjear por el DNI. En la oficina que hemos comentado antes serán los encargados de ofrecer asesoramiento para el modo de proceder en lo relacionado con este trámite. Además de la Libreta Electoral, como ya hemos comentado en la introducción, también es posible obtener el DNI mediante el acta de nacimiento o cualquier otro documento de sustento que pueda servir como apoyo para justificar una identidad.

En caso contrario, otro de los grandes problemas a los que pueden enfrentarse las personas que no cuenten con la documentación pertinente es el acceso a la subvención económica otorgada por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, que es una de las ayudas por las que más personas mayores se interesan una vez cumplen los 65 años y que, sin la documentación necesaria, no se puede reclamar su acceso.

En el caso de que la persona adulta haya nacido en una región diferente a la que se encuentra en ese momento, el Reniec puede solicitar el acta de nacimiento a la región que sea necesaria, con el objetivo de poder garantizar la correcta ejecución de este trámite. Además, también es importante que conozcas que en páginas web como consultadni.net puedes consultar sin ningún problema los nombres completos de una persona, obteniendo información instantánea que pueda servirte de validez.

Una inscripción contemporánea

En el caso de que no exista ningún Acta de Nacimiento, también puedes optar por la vía de la inscripción contemporánea. Para ello, lo único que tienes que tener es el Certificado o Constancia de Nacimiento, la Partida de Bautismo, el certificado de matrícula escolar o una declaración jurada de dos testigos que puedan demostrar tu identidad.

Para las personas sin recursos o con recursos económicos escasos, el Gobierno de Perú pone de manifiesto que a partir de los 65 años todos los trámites efectuados en el Reniec son gratuitos, asumiendo todo el coste la organización que se encarga de su administración y liberando del peso económico a los solicitantes.