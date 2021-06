QUERETARO, QUERETARO, 1 DE JUNIO DE 2021.- En el estado de Querétaro fue hallado el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a alcalde de Acajete, Porfirio Lima Cervantes, quien fue privado de su libertad el fin de semana pasado en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el candidato fue abandonado en las inmediaciones de Cumbres Conin, del municipio de El Marqués, en el área metropolitana de la capital del estado.

Según las primeras versiones, el candidato a edil fue abandonado en el lugar por sujetos que huyeron a bordo de un automóvil particular del que hasta el momento no se revelan características para no entorpecer las indagatorias y el cual ya es buscado por personal de seguridad pública.

Ya en el sitio, el médico de profesión, de quién se desconocía su paradero desde el sábado pasado cuando presuntamente se dirigió a brindar una consulta, camino por calles de la localidad hasta que fue auxiliado por personal de seguridad.

Tras su resguardo, Lima Cervantes fue trasladado a la Fiscalía General de Querétaro (FGQ) para rendir su declaración. Se conoció extraoficialmente que el estado de salud del candidato es bueno.