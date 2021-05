Los candidatos de Morena a la presidencia municipal de Matamoros y de Reynosa, MARIO LÓPEZ Y CARLOS PEÑA, respectivamente, denunciaron este sábado 8 en conferencia de prensa, que son sujetos de actos de represión y hostigamiento por parte de autoridades del Gobierno de Tamaulipas, pretendiendo perjudicarlos porque se encuentran en la preferencia electoral.

Ante tal situación, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, quien estuvo en Matamoros acompañando a MARIO LÓPEZ advirtió que “no permitirán la persecución política en contra de los candidatos, porque el Movimiento de Regeneración Nacional lucha precisamente por combatir la corrupción, como la que existe actualmente en el Estado”.

MARIO LÓPEZ “La Borrega” denunció que desde junio del 2020 inició la persecución política al recibir amenazas para que no apareciera en la boleta electoral y al no ceder a tales pretensiones se inició una serie de actos en su contra, que lo orillaron a tramitar, al momento, cinco amparos en contra de diferentes dependencias del gobierno de Tamaulipas, entre ellos, contra el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mediante vía zoom, CARLOS PEÑA, abanderado de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa también expuso la persecución política de la que es sujeto por parte del Gobierno de Tamaulipas, advirtiendo que no se rendirá “porque lo que quieren es ver de rodillas al pueblo de Tamaulipas y no lo vamos a hacer; le vamos a dar hasta donde tope”.

Vía zoom, CARLOS exhibió videos en los que patrullas estatales rondan su domicilio hostigándolo y pretendiendo intimidarlo, al tiempo que muestra otros en los que camiones descargan despensas en una bodega anexa al comité de campaña del candidato del PAN, para luego ser transportadas en unidades del gobierno del Estado, en franca violación al Código electoral.

Ante ello, el Delegado nacional de Morena anunció que interpondrán denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, a efecto de que tome cartas en el asunto y proceda con todo rigor.

Por su parte MARIO LÓPEZ, quien busca la reelección a la Presidencia Municipal de Matamoros hizo un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado “para que frenen los diversos actos que tienen la intención de perjudicar a los candidatos de Morena que se encuentran en la preferencia electoral, no solamente en esta frontera y en Reynosa, sino también en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Ciudad Madero.

“Sí quieren ganar –puntualizó–, que nos ganen de buena lid, que nos ganen en las urnas, con la preferencia electoral y no a través de querer hacer un daño corporal a través de la presión, del hostigamiento y de querer detenernos como candidatos”, dijo MARIO LÓPEZ al dirigirse a los representantes de los medios de comunicación.

Agregó:

“Eso no lo vamos a permitir, sí algo tengo, es que en todos mis actos he obrado bien y siempre lo he demostrado, pero tal parece que ahorita bajo un estado de desesperación quieren dar golpes, para que nuestros candidatos no lleguen al proceso del día 06 de junio.

“Se equivocan, advirtió, la elección la vamos a ganar, la gente ya decidió, la gente va a ir a votar de una manera pacífica el día 6 y con plena seguridad les digo que vamos a ganar y que de ninguna manera nos vamos a doblegar a la forma a que está actuando el Gobierno del Estado.

Por su parte el delegado del CEN en Tamaulipas exhortó al Gobierno de Tamaulipas para que deje de orquestar situaciones en contra de los candidatos de Morena: “saben que sus candidatos están en desventaja, saben que vamos arriba y por eso hacen uso de viejas prácticas, que nosotros estamos combatiendo”.

“Es inaudito agregó, que en un estado como Tamaulipas, las instituciones encargadas de procurar la justicia estén empeñadas en interferir en el proceso electoral con persecución política en contra de los abanderados de Morena”.

“Eso añadió, daña la credibilidad de las instituciones, en el caso de la fiscalía y hacemos un llamado al Poder Judicial que deje de perseguir políticamente a nuestros candidatos y dejen que la gente decida; luchamos por acabar con el régimen de la corrupción por un nuevo porvenir fincado en la justicia y la paz”.

¡A DEFENDER DEL VOTO!

Y ayer domingo a temprana, el candidato de la coalición “Juntos haremos Historia” a la Presidencia Municipal, MARIO LÓPEZ inició una serie de reuniones con ciudadanos que defenderán el voto de miles de matamorenses que ya decidieron que Matamoros siga siendo Territorio Morena.

Convocó a que con entrega y pasión el día 06 de junio acudan a temprana hora a las casillas electorales a vigilar que el proceso se realice en un marco de legalidad y que se cuantifiquen correctamente los votos que por miles obtendrá Morena, porque en Matamoros se trabaja con visión y compromiso, dando respuesta a las necesidades de la gente.

En el encuentro con la estructura electoral, el abanderado de la Coalición “Juntos Harems Historia” fue acompañado por la candidata a la diputación federal por el 04 Distrito Electoral, ADRIANA LOZANO, así como también por los candidatos a las diputaciones locales por los distritos X, XII y IX: BETO GRANADOS, ISIDRO VARGAS y ELIFA GÓMEZ.

MARKO: “YAHLEEL, RIVAS, IMELDA, ‘MOYO’ Y ‘CHAVA’, ARRASARÁN

“En Nuevo Laredo y Tamaulipas, nadie se rinde, ni se dobla y este 6 de junio, a punta de votos el Partido Acción Nacional (PAN) vencerá la amenaza que representa el gobierno autoritario de Morena a nivel nacional”, expresó MARKO CORTÉS, al refrendar su total apoyo a YAHLEEL ABDALA, ENRIQUE RIVAS, IMELDA SANMIGUEL, FÉLIX “Moyo” GARCÍA, SALVADOR “Chava” ROSAS y cientos de militantes que conforman la estructura panista.

Pero sobre todo destacó el respaldo del PAN nacional al gobernador del Estado.

“México no es un reinado, ni monarquía, México es una democracia, le pese a quien le pese, donde hay contrapesos, donde hay gobiernos soberanos y autónomos, por eso vengo aquí como dirigente nacional de nuestro partido, a expresarles todo nuestro respaldo y decirles que no están solos”.

En un polyfórum, pintado de azul por la militancia panista, MARKO CORTÉS recalcó que el poder absoluto es peligroso porque corrompe, por eso es necesario hacer contrapeso y Morena debería poner el ejemplo y empezar por su casa.

LUIS “Cachorro” CANTÚ, dirigente estatal del PAN, agregó que no permitirán que dañen a Nuevo Laredo aquellos que piensan que el poder se hereda entre hermanos o que es un negocio familiar.

YAHLEEL ABDALA recalcó que ella es una mujer comprometida, valiente, de agallas y con los pantalones bien puestos para defender a Nuevo Laredo con pasión, determinación y mucho coraje para sacar adelante la ciudad.

EJIDO ALFREDO V. BONFIL, CON CARLOS PEÑA ORTIZ

Por cierto, durante este domingo, el candidato a la presidencia municipal por Morena y PT, CARLOS PEÑA ORTIZ, saludó a las familias del ejido Alfredo V. Bonfil, conocido como Periquitos, donde felicitó a las jefas de hogar por el 10 de Mayo, celebración del Día de las Madres.

En su mensaje a las familias, expresó el alto valor de estas y se comprometió a avanzar en el Plan Municipal de Desarrollo con la participación y apoyo de los ciudadanos.

«Este 6 de junio si les voy a pedir que salgan a votar para que defendamos el futuro de nuestras familias», dijo.

El Candidato de la Esperanza, estuvo acompañado de CLAUDIA HERNÁNDEZ y CASANDRA DE LOS SANTOS, quienes buscan representar a la comunidad en las Diputaciones Federal y Local Distritos IX y VIII, quienes los invitaron a votar por la fórmula de Morena.

Por hoy es todo.