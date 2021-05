CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 29 DE MAYO DE 2021.- Alejandro Montoya Lozano, es el único candidato a presidente municipal en Victoria que suma perfiles políticos, sociedad civil y victorenses a su candidatura; es el candidato que muestra crecimiento en todas las encuestas a lo largo de la campaña.

A la candidatura del Partido Revolucionario Institucional se le sumaron también la ex candidata a diputada federal Reyna Garza Hinojosa y la regidora municipal de MORENA María del Rosario Rodríguez, por ser el que mejor representa los valores de no mentir, no robar y no traicionar.

Así mismo diferentes grupos religiosos por el hecho de dar a conocer que es el candidato más limpio y quién ha realizado un antidoping, han manifestado su apoyo. Empresarios y comerciantes por su conocimiento del desarrollo económico así como por sus propuestas y apego a diferentes organismos empresariales. Es quien más simpatías ha generado.

«Con las propuestas queremos volver a lo importante, queremos regresarle a Victoria su dignidad como capital, rescatarla del olvido, de ese gran atraso que tiene en servicios públicos, en la falta de inversión y que genere empleo para los jóvenes y las familias», señaló.

En entrevista Alejandro Montoya Lozano reiteró su compromiso de devolver el rostro que Victoria necesita como capital del Estado, de promover la inversión y de mantener un gobierno priista de puertas abiertas, de contacto con los victorenses para que juntos, resolver sus problemas.