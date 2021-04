Nos fuimos a dar recorrido por los distritos electorales federales, ya

inmersos en campañas de proselitismo, lo primeras voces y discursos

de los aspirantes morenistas fue: “es un honor estar con Obrador” y en

distrito I, lo mismo, en el II los mismo, en el III la misma canción, y en

el IV, la misma cantaleta y en el distrito IX, parecía una copia del

discurso de Nuevo Laredo y Matamoros.

Después de la intromisión de Ricardo Monreal en Tamaulipas, para la

designación de candidatos a puestos de elección popular, Mario

Delgado llenó las alforjas y le puso número de varios ceros para el

cochinito del 2024, y tenerle a su jefe un buen guardadito para sus

aspiraciones presidenciales, sueño que siempre ha tenido el senador

zacatecano.

Pero Mario Delgado, no fue secretario de finanzas de Monreal, si no

de Marcelo Ebrard, y se supondría que sería a Él, a quien le jure

lealtad, pero tal parece que eso de la lealtad en Morena, nomás no es

entendible aún. Y las tribus traen en Tamaulipas, una verdadera pelea

de hienas.

Bueno si los municipios que Morena considera ya perdidos o ganados

en Tamaulipas, no hay vacunas anti covid-19, entonces porque se

sigue promocionando tal seguimiento, si apenas llegan las sustancias

activas y aún se carece de la planeación hacia donde serán

destinadas, el Presidente prometió que para el 31 de marzo estaría

vacunados todos los adultos mayores, discurso de mentiras, porque

las vacunas llegan a cuentagotas.

En total han sido inoculados más de 1 millón de personas desde

diciembre a la fecha, a ese ritmo, considerando que somos 126

millones estaríamos inoculados halla por el 2056 o 2060, porque

simplemente los errores se pagan y la falta de visión, previsión del

gobierno federal tiene al país sumido en una crisis de salud pública

como nunca en la historia de esta nación; y ahí señor presidente deje

de echarle la culpa a los neoliberales y conservadores, porque la culpa

es solo suya.

Ya se le hizo bolas el engrudo al presidente, las vacunas no llegan y

ya las campañas empezaron y toman rumbo, sus candidatos repiten y

repiten sus mismas palabras en todos los distritos, cuando menos en

los 9 que conforman Tamaulipas, fuera de esa cantaleta no hay

propuestas y no hay seriedad, mucho menos un proyecto de trabajo

que desde la visión de Morena beneficie a la entidad como debiera

ser.

Los candidatos morenistas han hecho tipo un in pass, esperando que

salgan a campaña los candidatos a alcaldes, esperando que sean

estos, los que los arrastren a mejores resultados, porque por si solos,

se dieron cuenta que la cosa esta cabrona, en una población enojada

y harta de mentiras.

Por lo pronto lo que se contempló en Palacio Nacional ser la bandera

de campaña e intercambio por votos, no funcionó, y los apoyos

sociales, la gente ya no los ve como compromiso electoral, si no como

una responsabilidad del gobierno en turno, reflexionando a esto,

entonces es entendible el enojo del presidente, porque seguramente

sus otros datos, no le dan los resultados que él esperaba.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

La sequía en algunas partes de la región de San Fernando, había

dejado estragos en los cultivos, retrasando la siembra del ciclo 2021, y

apenas empezaba a llover cuando se vino una terrible helada, dejando

aún más desolación en todo el valle de este municipio. Ayer en plática

con el edil Pepe Ríos, nos comentó que recurrió al estado para

solicitar empleo temporal, el cual será destinado a la Laguna Madre,

que también la helada hizo estragos en la actividad pesquera.

Con la helada y los problemas agrícolas de la región, el edil, confirmó

lo que todo mundo sabe, el gobierno ni sus luces asoman, y ha dejado

a los agricultores, pescadores y ganaderos a la buena de Dios. Sin

apoyos, con aún pandemia, las cosas para el sector primario del Valle

de San Fernando, no pintan nada bien.

Por lo pronto como lo comentó el edil Pepe Ríos, se siguen los

trabajos en la ciudad, con obras de pavimentación, alumbrado y

semaforización, además de seguir con los apoyos alimentarios a

familias vulnerables.

