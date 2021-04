De nueva cuenta el ministro Arturo Zaldívar se la esta jugando con el

presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo deja ver cuando dice que

ejercerá el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) y del CJF “por el período para el cual fui electo por mis pares”, pero va

a esperar a que la Suprema Corte resuelva si el precepto por el cual se

extiende dos años su presidencia es constitucional.

En lo personal me resulta inaudito que con todo y que la Cámara de Diputados

aprobó ayer en la mañana en lo particular la minuta de la Ley del Poder Judicial

que amplia dos años su permanencia como presidente de la SCJN, que el

honesto funcionario no escuche la inconformidad generalizada por la posible

ampliación de su mandato, ya que la Constitución es muy clara en ese sentido.

El diputado federal de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, ha dicho que el

presidente del Consejo de la Judicatura Federal esta obligado a deslindarse de

la reforma propuesta, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo

declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la Corte, al

señalarlos como incompetentes.

Muñoz Ledo dijo el martes que la iniciativa que impulsa la ampliación del

mandato por dos años del presidente de la SCJN “había nacido muerta” y

calificó el dictámen enviado por el Senado como “un albazo incitado en las

entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro

movimiento”.

El coordinador del proceso parlamentario de la bancada mayoritaria de

MORENA en la Cámara de Diputados, Pablo Godoy, asegura que la ampliación

de dos años del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, NO PODRA

TRANSITAR ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado

por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, Pablo Gómez, dijo que es

mejor decir desde ahora que no transitará.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, desde Chiapas pidió

al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que con claridad y sin titubeos

rechace “la manzana envenenada” que representa la aprobación legislativa

para ampliar dos años su mandato, porque “es aberrante”, vulnera al Estado de

Derecho y el orden constitucional.

Cortés alertó que la prolongación en el cargo del presidente de la SCJN

“PODRÍA SER UN GRAVISIMO PRECEDENTE”, porque ya después “van a

solicitar, por qué no, que se amplíe el mandato al Presidente de la República”.

El Consejo General de la Abogacía Mexicana dijo que la aprobación en la

Cámara de Diputados de la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar, en la

SCJN, así como de los plazos de los consejeros de la Judicatura Federal, es

violatoria del estado constitucional y establece un alarmante precedente en

torno a la temporalidad de los cargos públicos.

El líder máximo del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, dijo que tras la

aprobación de la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene el

artículo transitorio para alargar dos años el mandato de Arturo Zaldívar, al

frente de la SCJN, su partido político presentará una acción de

inconstitucionalidad.

Por cierto el relator especial de la ONU sobre la independencia de Magistrados

y Abogados, Diego García-Sayán, dijo que con preocupación se mantiene

pendiente del proceso legislativo por el que se pretende ampliar el mandato del

ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que feo Estados Unidos rechazó la propuesta del presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, de extender a Centroamérica su programa Sembrando

Vida y vincularlo además con un plan para permitir a los participantes solicitar la

ciudadanía estadounidense a cambio de que se les otorguen visas de trabajo y

eventualmente la ciudadanía.

En el marco de la cumbre climática a la que convocó el presidente de EEUU,

Joe Biden, uno de los funcionarios del gobierno norteamericano respondió a

López Obrador que “no estamos enfocados en la intersección entre asuntos”.

“Para nosotros la agenda climática tiene que ser abordada sola, acorde con sus

propios méritos y hacerla avanzar, y no es una conversación, desde nuestro

punto de vista, sobre migración. Es una conversación sobre el cambio

climático”. En lo personal la duda que nos queda es si López Obrador

entendería el mensaje del presidente Joe Biden.

Según el INEGI la inflación registró una variante anual del 6.05% en la primera

quincena de abril, por cierto el nivel más alto no visto desde diciembre del

2017. Pero, pero, pero, cuando el presidente López Obrador habló sobre del

tema dejó ver claramente que eso no le preocupa porque según él la inflación

sube y baja todos los días.

AMLO sostiene que la inflación es un fenómeno “pasajero” y se reducirá en los

próximos meses. En lo personal creemos que el señor mandatario nacional

debería regresar a la UNAM, porque o no aprendió o no le enseñaron en tan

prestigiada universidad, la segunda más importante de Latinoamérica, que es la

inflación y sus consecuencias. Porfa, nunca es tarde Lopitos.

En la calle consideran a la inflación como el impuesto de los pobres por dañar

más a los que menos tienen.

Por cierto el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, calificó al

Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil, como el registro “de

ingenuos, ignorantes y perversos”.

Dijo con la claridad que le caracteriza que es un padrón similar al que tiempo

atrás fue cancelado tras la filtración de datos y puestos en venta en Internet.

Precisó que son ingenuos los que proponen el registro para celulares. Aguas

con ese tipo de transas. Creo que las empresas del ramo deben denunciar los

riesgos del registro de los celulares, es un daño brutal para los usuarios.

Por cierto el director de Human Rights Watch, para las Américas, José Miguel

Vivanco, advirtió que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,

amenaza la independencia judicial en el país.

Dijo que la aprobación del Senado mexicano de extender dos años el

mandato del presidente de la SCJN, debe ser votada en la Cámara de

Diputados. Subrayó que el “proyecto viola el artículo 97, párrafo 4 de la

Constitución”, que marca el plazo máximo que puede permanecer el presidente

de la Corte en el cargo es de 4 años, sin opción de reelección para el mandato

inmediatamente posterior.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx