Los aspirantes a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado comparecieron ayer

ante la Comisión de Justicia en el Congreso estatal, que de entrada y como era de esperarse,

dictaminó procedente la propuesta.

En la sesión ordinaria de este viernes si otra cosa no sucede Gloria Elena Garza Jiménez, ex sub

secretaria de Legalidad y Servicios gubernamentales, Omeheira López Reyna, ex Directora del DIF

estatal además de Jorge Alejandro Durham Infante, serán investidos como magistrados por la

mayoría panista el Parlamento estatal.

Hay que decirlo en el caso de Gloria, hay experiencia en el tema la dama le sabe bien a las relaciones

públicas y al derecho más aun a la función pública tiene experiencia y seguramente hará un buen

papel en el Supremo Tribunal de Justicia, donde ya tiene un espacio esperándola, lo mismo

pudiéramos decir de López Reyna, que ya ha encabezado distintos proyectos en áreas de trabajo de

la administración estatal en el legislativo y recientemente en el DIF estatal, en donde coordino las

actividades de la dirección estatal, pero de Durham, tengo mis dudas.

Aunque Durham Infante, se haya comprometido ante los legisladores a “desempeñar el cargo al que

aspira a través de una impartición de justicia, pronta completa e imparcial”, que por si no lo sabe

,esa sería obligación como magistrado, no un favor suyo a la sociedad, yo tengo mis dudas, sobre

todo porque el muchacho no pudo con el paquete cuando fue nombrado titular de servicios

parlamentarios en el Congreso del Estado, por todo se espantaba y hasta los recaditos le elaboraba

Juan Antonio Carillo y los proyectos legislativos los hacía Ricardo Gómez piña, porque del tema

legislativo y a pesar de ser abogado nomás no dio ni una.

Apostamos a que los proyectistas, actuarios, secretarios de acuerdos y de más trabajadores que

existen en una oficina del Supremo Tribunal de justicia le harán su chamba como siempre ha

sucedido, en sus anteriores encomiendas habrá que apostarle que con ese beca hará menos daño y

estará ocupado por un buen tiempo firmando documentos que le elaboren sus colaboradores. Así

de ese tamaño será magistrado y lo que es peor con el aval de los diputados locales.

DOS.-Vaya problemón en el que se encuentra el ex priista y ahora panista Jesús de la Garza Díaz del

Guante, ex presidente Municipal de Matamoros después de que, por una parte salen a relucir la

serie de acuerdos y componendas que tenía con empresarios de la tres veces heroica y a quienes

obligada a mocharse con el diezmo a cambio de obras y servicios en favor de la administración

municipal.

Ahora Chuchín, es señalado por tener en sus tiempos de Alcalde dentro de la nómina a personajes

relacionados con la delincuencia organizada, y lo cual lo hace desde ahora parte de una investigación

que ya inicio la autoridad correspondiente, y cabe señalar que fue el mismo secretario del

ayuntamiento de Matamoros Carlos Ballesteros, quien confirma la especie efectivamente un

presunto delincuente estuvo en la nómina de Chuchín, y fue hasta agosto del 2018, cuando

finalizaba la responsabilidad de Jesús de la Garza y por ende antes de iniciar la administración del

MORENO Mario López.

Bien vale la pena saber qué opinión le merece, el señalamiento del que ahora es objeto el ex

presidente municipal ex diputado local y titular de la administración portuaria integral de

Tamaulipas, SA de CV de Matamoros Tamaulipas.

TRES.-Se confirma le especie y efectivamente el Director FIFI, Alejandro Cárdenas Anzures, es

responsable del área médica de urgencias en el Hospital General de Ciudad Victoria, los días

sábados, Domingos y Festivos, por ello es que no tiene tiempo ni interés que el centro de Salud de

la Colonia Luis Donaldo Colosio en ciudad Victoria atienda a la población esos mismos días, ósea no

puede salir, para atender las necesidades de ese centro de atención médica y por ello quiere echar

a la calle a los trabajadores del mismo.

Insistimos, pocos o nadie se ha interesado en el tema que mantiene molestos a muchos, sobre todo

porque ni entre semana y menos los fines de semana hay quien les resuelva sus necesidades, ah,

pero eso sí, hay quien los reprima y afecte en su chamba a pesar de los esfuerzos diarios.

CUATRO.-Acuse de recibido la misiva de Don Rodrigo Lara Andrade, originario de Ciudad Madero en

donde entre otras cosas solicita a la Presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos de

Tamaulipas, que se le tanga por presentado un escrito que desde hace tiempo ha dirigido y que

hasta la fecha nadie le ha hecho caso a pasar de ser una persona de la tercera edad, escrito

relacionado al expediente 127/2020.-T

“Por tercera ocasión ocurro ante usted para insistir nuevamente se sirva a ordenar ante el segundo

visitador en Tampico, Licenciado Gerardo Escobedo, resolver y determinar a la brevedad posible la

presente queja, lo anterior toda vez que en virtud de que los actos de omisión, negligencia,

incumplimiento en la función pública. Dilación administrativa adoptada por el segundo visitador en

Tampico los cuales se traducen en una violación, la legalidad y la seguridad jurídica en contra de mi

persona”, refiere.

“No omito precisar y señalar a usted se refiere a Olivia Lemus, que tales graves actos le causan

agravios toda vez que le impiden y obstruyen su total y legal acceso a una pronta justicia conforme

al derecho que le asiste”, refiere Don Rodrigo y a quien esperamos le atienda pronto en al Comisión

Estatal de Derechos Humanos, por ser su derecho y más por ser una persona de la tercera edad que

merece todos nuestros respetos.

CINCO.-Desde aquí un fuerte abrazo y mi deseo de una muy pero muy pronta recuperación en su

salud a la líder de la burocracia estatal Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, dama de una sola pieza,

solidaria, humana, sensible, quien se recupera de los efectos del terrible y peligroso COVID-19, pero

gracias Dios ya paso lo peor.

Valles Rodríguez, estuvo siempre al pendiente de nuestra salud a nuestro paso por ese difícil trance

y a quien le agradecemos desde aquí sus atenciones, ahora nosotros rezamos y pedimos por su salud

para que pronto este de vuelta en la encomienda que todavía nos falta por cumplir y a quien le

decimos como siempre aquí estamos y como mucho gusto lo hacemos.

Por cierto hay que atender las recomendaciones de la Doctora Gloria Molina Gamboa, Secretaria de

Salud en Tamaulipas en relación al tema de COVID-19, esto aún no acaba y el hecho de una vacuna

no termina el riesgo de un nuevo contagio o una nueva oleada de la enfermedad hay que ser

consiente y responsables, cumplir con las medidas sanitarias, usar cubre bocas y evitar andar en la

calle o reuniones si no es necesario, principalmente por nuestra salud y las de nuestras familias,

lamentablemente en breve se verán los resultados de la irresponsabilidad asumida en semana

santa, veremos.

