ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 17 DE ABRIL DE 2021.- Persiste el desabasto de medicamento de control para epilepsia en la clínica 16 de medicina familiar del IMSS en Altamira desde el pasado miércoles 23 de marzo que la señora patricia Flores Santos acudió a la clínica ya antes mencionada a resurtir su receta médica pero su sorpresa fue que en la farmacia le señalaron no contaban en existencia el medicamento levetiracetam de 1000g.

Por lo cual le pidieron que marcará el viernes 26 para saber si había llegado posteriormente

marcó el día que le indicaron que no había llegado que marcará la siguiente semana sin

embargo es fecha que no le han resurtido.

«Desde el día 23 de marzo que no me resurten el medicamento de levetiracetam que son

para las epilepsias que me da ya que cada mes tengo que ir a resurtir la receta ya que no

puedo estar sin ellas y tampoco puedo compararlas por el alto costo de $2850 cada caja,

imagínate me recetan 3 por cada vez que voy, ya que es un tratamiento que mes y de por

vida». Cito la entrevista.

La cual hizo el llamado a las autoridades del IMSS y al propio presidente de la República

Andrés Manuel López Obrador «para que pongan atención a este desabasto de médicinas y

médicos en las clínicas y hospitales del IMSS», ya que desde el año 2019 que no la envían

con el especialista ya que le dicen que no hay especialista neurólogo en el hospital regional

6 del IMSS.

«Hago un llamado a las autoridades del IMSS y propio presidente de la República para que

pongan más atención en la falta de medicamentos y médicos especialistas en las clínicas y

hospitales del IMSS en la zona ya que desde el año 2019 que no me envían con el

especialista”.

Finalizó la ama de casa que espera que la Federación se ponga a trabajar.