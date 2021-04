Con el arribo del ajedrez político del año 2021, se puede vislumbrar algunas de las

estrategias que empiezan a aflorar en el tablero electoral, y la jugada promete ser a todas

luces una batalla campal.

Y bueno cada pieza en las partidas, debe actuar de manera coordinada para cumplir con su

rol, aquí se alertará la percepción, el conocimiento y la capacidad de anticiparse a las

tiradas, acompañado de la agilidad para posiciones claves dentro de un escenario hostil,

siendo la clave que hará la diferencia al finalizar el juego.

El ajedrez se ha relacionado siempre con la mejora de las habilidades cognitivas y los

paralelismos entre la estrategia del juego y las estrategias para todo tipo de combates y es

que hay que sacrificar piezas −o intercambiarlas− para conseguir una posición ganadora.

En la política pasa lo mismo, pues la frialdad, la paciencia, la preparación, la astucia y el

cálculo son determinantes cuando quieren llegar a la cúpula del poder, haciendo suya la

premisa de la fortaleza del ajedrez.

En la que se sugiere que quienes actúan apegados a sus reglas , con disciplina y sobrada

sagacidad en sus movimientos, para acorralar, agotar, atacar y vencer a sus adversarios con

la apasionada expresión: “Jaque Mate”, tendrán la preparación apropiada para ser

ganadores en la actividad política.

Ahora bien otro paralelo ligado en esta carrera de llegar a la meta en este escabroso juego,

es que algunos competidores en su supervivencia dejaran a un lado la ética, la moral en esta

obsesionada lucha del poder.

Hay que considerar que la estrategia en este juego lo es que cada movimiento debe ser bien

pensado y analizado, debemos entender que el ajedrez es un juego lento de procesos y

que no se debe caer en desesperación, y hay que mover cada ficha inteligentemente.

“La amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma”.

Esto apenas empieza…….

Y bueno ahora que arrancaron las campañas para la renovación legislativa, no hay que

perder de vista a los candidatos quienes “andarán a todo vapor” por lo pronto aquí en

Victoria se ven deambulando pidiendo el voto los contendientes del PAN y del PRI.

Se ha visto a Oscar Almaraz, quien ahora peleará por las siglas del PAN, ha hecho saber

que los mayores retos será, presentar en las mesa de los trabajos legislativos todas las

demandas, escuchará a toda la ciudadanía, será un gestor incansable para dar soluciones a

las necesidades presentadas.

Entre los temas que trae es gestionar recursos federales para que lleguen a los más

necesitados, así como coadyuvar en el problema de la escasez de la escasez del agua, entre

otras variantes de mayor apremio.

Así también Enrique Cárdenas del Avellano, contendiente priista, va recorriendo lugares

populosos, en sus encuentros escucha de viva voz las inquietudes que le platean la

ciudadanía.

Es por eso que el de “La pollera colorá” sigue caminando en estos menesteres políticos ya

familiares para el quien promete buscar las mayores respuestas posibles a las necesidades

que le presentan la población.

En fin esto apenas empieza, y por lo tanto hay que conocer las propuestas y los ejes de

trabajo, de todos los contendientes, para que el ciudadano tenga plena conciencia, a quien

le dará su voto en las próximas urnas.

Sigamos cuidando.

Aunque la entidad tamaulipeca se encuentre en semáforo verde, en estas luchas contra la

pandemia del Coronavirus, la Secretaria de Salud Estatal, no quita el dedo del renglón con

sus sugerencias sanitarias.

No obstante que ha mermado las estadísticas del contagio, debemos seguir cuidándonos, las

autoridades de Salud, exhortan a seguir usando el cubre bocas, lavado de manos, evitar el

contacto con personas que puedan presentar síntomas de esta pandemia.

Realizar todo lo concerniente a preservar el bienestar físico ya que esto aún no termina,

pues la vacunación a aun no termina, y pues por lo tanto la inmunización contra este mal no

está cubierto, hay que hacer conciencia para seguir con las indicaciones de salud.

Hasta la próxima.

gildateran@yahoo.com.mx