¡Hola, qué tal!

Deseo te encuentres muy bien, al igual que tus seres amados.

Hoy te comparto el mensaje que, a través de un video, me hicieron el gran honor de

permitirme hacerles llegar a padres de familia, niños, personal docente y administrativo del

Jardín de Niños Anexo Esc. Normal, de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Agradezco encarecidamente esta deferencia que me han otorgado los maestros de tan

prestigiada institución de educación preescolar.

Es para mí un gran honor y un placer estar coincidiendo contigo.

Estimados maestras y maestros; madres y padres de familia; niñas y niños que amablemente

están viendo este video… quiero expresarles que además de muchas otras cosas que han

estado pasando durante este año, uno de los cambios muy importantes se ha dado

precisamente en el campo de la educación.

Se ha modificado la asistencia a los espacios escolares, el convivir con los alumnos,

profesores, los padres de familia, a consecuencia de esta pandemia, y esto ha llevado a que

muchas de las actividades que anteriormente se hacían en el salón o que sólo parcialmente

se llevaban a cabo en casa, ahora necesariamente se realizan allí, en el seno del hogar.

Es ya un año de estar en este modo de trabajo, a través de medios virtuales, a través de

equipos electrónicos, de teléfonos celulares, de computadoras, y en los cuales se ha

cambiado considerablemente la forma en que se trabaja en todos los niveles educativos.

En el caso de los niños y niñas que están cursando su educación preescolar, creo yo muy

importante y, sobre todo por los tiempos en los que estamos ahora, el redoblar esfuerzos, el

estar dispuestos a recorrer lo que falta de este año escolar, de este ciclo lectivo, para poder

terminar airosos.

Pero hay una parte que creo es bastante importante y me ocupa decirlo.

Pareciera ser que, en algunos casos, dado el entorno, debido a que todo está ocurriendo en

el hogar, en algunas ocasiones se ha sustituido el trabajo de las niñas y los niños por el que

hace un hermano mayor, la mamá, la abuelita, algún adulto, y de alguna manera,

argumentando la complejidad del trabajo en línea, han estado resolviendo cosas que

corresponden a los pequeños.

Es muy importante que desde esa etapa del crecimiento, esa fase del desarrollo, los niños

además de que expandan sus habilidades, adquieran la responsabilidad, realicen lo que les

corresponde, porque todo eso son aprendizajes, es formación para el resto de la vida.

Así que en este lapso que queda de trabajo en casa, esperando que Dios mediante todo esto

se acomode para pronto volver a las aulas, para pronto regresar a la otrora rutina, yo creo

que es muy importante el mantener el optimismo, el conservar el ánimo y seguir con mucho

entusiasmo; sí, apoyando a nuestras niñas y nuestros niños, pero evitando confundir apoyar

a los alumnos, con el hecho de hacer el trabajo que ellos son capaces de realizar.

Con tu guía, con tu apoyo, con la aclaración de las dudas que ellos puedan tener, pero que

a fin de cuentas sean ellos quienes realicen la labor, para que también sientan la

satisfacción, la sensación de plenitud que da el deber que se ha cumplido.

Una vez que hagan lo que el maestro o la maestra les ha solicitado en ese correo electrónico,

por el WhatsApp o por el medio por el que se haya solicitado el trabajo, que ellos vean de

qué se trata, que ellos aprendan a realizarlo, que lo hagan, e insisto, que esto sea en aras de

llegar a ese momento de alegría, de felicidad, donde la niña, el niño, se den cuenta que son

capaces de realizar esas actividades que les corresponden. ¡Y mucho más!

Algo que me parece muy importante citar es tocante al aspecto emocional.

Todo esto ha traído cambios muy drásticos; todo esto ha implicado modificaciones

inimaginables, pero también hay una parte que es fundamental para mí, que es el saber que

los seres humanos (especie adaptativa como somos), podemos adecuarnos a las

circunstancias, y que por intensa que parezca aquella emoción como la desesperación, la

angustia, el enojo o la impotencia, podemos tender hacia y llegar hasta el equilibrio

psicológico, una vez que alguna situación nos ha incomodado.

Ese es un factor trascendental, un aspecto que se llama resiliencia, y es precisamente

haciendo uso de esa capacidad humana, de esa habilidad de volver a armonizarnos, como

podemos seguir adelante, e importante hacerlo (creo y sostengo) armoniosamente: evitando

hacerse daño uno mismo; evitando hacerle daño al prójimo e impidiendo que esa situación

o persona me haga daño.

Bien, pues este compartir con ustedes tiene, entre otras ideas, el propósito de que visualicen

el final de este período educativo, la culminación de este ciclo escolar, ya de alguna manera

muy próxima, y que se redoblen esfuerzos, que se saque todo ese empuje, todo ese empeño,

que se incentive, que se estimule, que se motive a las niñas, a los niños, para que saquen

adelante todo este compromiso de su año escolar y también ir de alguna manera

platicándoles -a los que no han estado aún en la escuela- el cómo es dicho recinto, el

hablarles de los espacios, que vayan conociendo a través de ustedes cómo es.

Que si así nuestras autoridades lo autorizan, volver a la asistencia a clases presenciales,

considerando que todo esto que ha sucedido sea en pro de la unión de la familia, que todo

esto sea para que la familia se cohesione más y para que esta circunstancia -que es

desarmonizante- porque ha tenido una serie de cambios importantes, una serie de pérdidas

significativas, que todo esto nos sirva para que la familia se integre, para que la familia se

una, se cohesione y para que así, en esa unión de la familia, se saque adelante no sólo este

reto del ciclo lectivo, sino todos los desafíos que se tengan enfrente, para que así, en el seno

de la familia, se tome el impulso necesario para conseguir los objetivos personales, para

conseguir los objetivos de familia y para que desde el amor, impulsemos a las que son ahora

niñas, quienes son ahora niños, porque ellos son precisamente quienes ya están tejiendo el

futuro de Tamaulipas, quienes ya están construyendo el futuro de México.

Enhorabuena, reconociendo toda esa actividad que ha desarrollado en lo que lleva este año

escolar y parte del anterior, felicitándoles también porque están sacando adelante estos

compromisos, los exhorto y los invito a que con banderas desplegadas sigan avanzando,

trabajando, construyendo, para precisamente como lo dije hace unos momentos, esas niñas

y esos niños, tus alumnas, alumnos, tus hijos, tus hijas, sean quienes forjen nuestra patria,

el México que todos nos merecemos.

Espero volver a coincidir contigo muy pronto, hasta entonces.

Agradeciendo tu tiempo que me has regalado para la lectura de estas líneas, me despido de ti, por el

momento y hasta el momento, con fe y esperanza en Dios de un muy próximo encuentro.

¡Bendiciones!

Dr. Raúl Carrillo García

Director General de IMPO-CAPED