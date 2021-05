Ciudad Victoria, Tamaulipas (30 de abril de 2021).-Como un linchamiento político y penal calificó el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca la calificación de procedencia emitida esta tarde por la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República en su contra.

A través de su cuenta personal en redes sociales, en un mensaje dirigido «al pueblo de México», García Cabeza de Vaca mencionó; «hace unos momentos la mayoría del partido en el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la constitución y a la democracia; y sobre todo al federalismo, es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno».

El Gobernador del Estado hizo énfasis en señalar que «en estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos».

A través de un video con una duración de 9 minutos con 15 segundos, García Cabeza de Vaca calificó como «una patraña» el proceso de desafuero seguido en su contra.

Señaló que el odio al adversario se ha convertido en una política pública del Gobierno Federal, de la cual, dijo, nadie queda a salvo.

«No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado».

Mencionó que quienes han sido oposición al actual Presidente son ahora foco de la «embestida» gubernamental.

«Este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado como falsamente se ha difundido, tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar un delincuente o un capo no me imputan de haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio o de mi familia, no he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o un mandamiento judicial, no».

«No estoy frente a ustedes por aparecer en un video agarrando dinero en efectivo, por ningún motivo me desafueran por enfrentar denuncias de violación contra una mujer o acoso contra menores inocentes, de ninguna de estas cosas se me acusa; la mayoría del partido en el gobierno, Morena me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compraventa de un departamento».

García Cabeza de Vaca refirió que en su momento a lo largo del procedimiento demostró que dicha operación fue lícita y los impuestos fueron debidamente declarados y pagados.

«Pero es claro que cuando hay consigna ninguna prueba ni razonamiento jurídico es suficiente para que impere la razón».

«Este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política, eso es todo», sentenció el Gobernador de Tamaulipas.