Ciudad Victoria, Tamaulipas (19 de abril de 2021).- Movilización a estilo del partido que lo arropó por varios años, el PRI, caras de viejos priistas y estrangulamiento de la circulación vial en la zona centro de Victoria, fueron el común denominador del arranque de campaña de Lalo Gattas, quien compite en esta contienda electoral por la alcaldía de Victoria.

Gattas encabezó una caminata por calles de la zona centro, para dirigirse hacia el 17 Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal.

El abanderado de Morena utilizó los viejos trucos que aprendió cuando pertenecía al Partido Revolucionario Institucional: movilizó cerca de 400 personas en 40 microbuses.

Durante el recorrido el contingente cortó la circulación vial en avenidas importantes como el 17 y algunas calles que se conectan con esta vialidad.

En el recorrido el abanderado de Morena fue acompañado por ex militantes y ex operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional, mientras que los simpatizantes y verdaderos fundadores de Morena en Victoria brillaron por su ausencia, situación que demuestra que su postulación no fue del agrado de los morenistas.