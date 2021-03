Se confirma que será la vacuna china Sinovac la que4 aplicará a los aduiltos

mayores en Nuevo Laredo.

Serán 48 mil 766 dosis del biológico que aplicarán contra el Covid 19, a partir

del próximo sábado.

A partir de este sábado, los adultos mayores de 60 años y más, cuyos

apellidos comiencen con A, B y C, podrán asistir ya sea al Polyforum o la UMF 78

del IMSS.

Independientemente de si se registraron o no previamente, serán atendidos.

El requisito que no deben olvidar es presentar es la CURP, de lo contrario

no recibirán la inmunización.

El gobierno federal aplicará aproximadamente 8 mil por día, en el Polyforum

La Fe, donde se practicará la modalidad ambulatoria, es decir no habrá vacunación

en carro como se dijo inicialmente.

En la Unidad de Medicina Familiar número 78 también será a pie, sin

importar si es o no derechohabiente, pudiendo elegir el punto más cercano a su

domicilio.

Todos deberán esperar 30 minutos después de recibir la dosis para saber si

hay o no una reacción.

Otro lugar que de última hora se integró para vacunación de adultos

mayores, son los terrenos de Expomex en la colonia Viveros, entrando por la calle

Netzahualcóyotl.

También deberán presentar los beneficiados el número de folio, quienes se

registraron a través de la página mivacuna.salud.gob.mx, copia de algún

comprobante de domicilio y de manera indispensable el CURP.

Será la primera de dos dosis que requerirá el adulto mayor, programada para

dentro de 21 días posteriores a la primera.

VACUNACION.- El gobierno municipal apoyará en la logística y atención de

los adultos mayores que recibirán la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

del 20 al 24 de marzo.

El presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú, mencionó que en reunión

con el subdelegado de Bienestar Social del gobierno federal, Gastón Herrera,

coordinaron las acciones que se implementarán en las sedes en las que se realizará

la aplicación de la vacuna.

“Coordinados con el gobierno federal y estatal buscamos brindar una buena

atención al ciudadano. Llegaron 48 mil 766 vacunas que se aplicarán durante 6 días,

iniciamos el sábado”, dijo el alcalde.

También se contará con el apoyo del personal del Sistema DIF municipal,

quienes, en conjunto con otras dependencias municipales, apoyarán a los adultos

mayores para agilizar la vacunación.

Sanmiguel Cantú mencionó que en las sedes de vacunación, se

proporcionará agua, café y los elementos necesarios para que las personas de la

tercera edad cuenten con una atención de ‘primera’ durante el tiempo que deban

esperar para su inmunización.

“La vacunación será en orden alfabético tomando en cuenta el primer

apellido, se irá ajustando conforme a la demanda, a todos los adultos mayores se

les aplicará”, agregó el edil.

De acuerdo con el calendario proporcionado por Bienestar Social, la

aplicación inicia el sábado 20 de marzo para las personas con apellidos que inicien

con las letras de la A a la C, el 21 corresponde de la D a la G, el lunes 22 de la H a

la M, el 23 de la N a la R y el 24 de la S a la Z.

Los asistentes deberán presentar folio de registro, copia de la CURP y

comprobante de domicilio. Tendrán la opción de recibir la vacuna en su auto o si lo

prefieren se aplicará en una sala de espera donde se contará con todas las medidas

sanitarias.

El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

DATOS

¿CUÁNDO LE TOCA?

20 de Marzo de la A a la C

21 de Marzo de la D a la G

22 de Marzo de la H a la M

23 de Marzo de la N a la R

24 de Marzo de la S a la Z

HISTORIAS.- Publica la Jornada de San Luis Historia y élites.

El pasado 13 de febrero de 2021 Ricardo Raphael de la Madrid se

lamentaba, en las páginas de Milenio, que “de nada sirvió permitir la reelección”.

Esto, siete años después de que la élite intelectual aplaudiese las reformas

constitucionales que autorizaban a reelegir a alcaldes, diputados (federales o

estaduales) y senadores. En 2021 Raphael se queja de que el actual dirigente

nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito domina unilateralmente las

nominaciones en el PRI.

Se queja de que hayan sido cerradas las puertas a la reelección legislativa a

personas que en su momento dirigieron el PRI nacional: Dulce María Sauri Riancho

dos veces diputada federal, dos veces senadora, gobernadora de Yucatán), René

Juárez Cisneros , alcalde de Acapulco, gobernador de Guerrero, dos veces diputado

federal y una vez senador), o Enrique Ochoa Reza (n. 1972, solo una vez diputado,

en 2018)

CIGARROS.– “Entre los mismos morenistas están viendo los desagravios de

aumentar los controles a la venta del cigarro, prohibiendo la exhibición del tabaco

en las tiendas de autoservicio.

Es la base de una iniciativa que ha presentado la nueva presidenta de la

Comisión de Salud, Carmen Medel.

Avanza en la Cámara de Diputados, pero se le están dispensando casi todos

los trámites, esto a ocho días de haberse aprobado la legalización de la marihuana.

…Y PUNTO.

