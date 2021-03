CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE MARZO DE 2021.- La organización de mujeres que reclaman sus derechos no se frenó por la pandemia de covid-19: de forma intangible urdieron todo un sistema en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y desde ahí emergieron colectivas, visibilizando la rabia de mujeres jóvenes que ¡no están dispuestas a negociar, ni a seguir aguantando que les digan ¡Calladita te ves más bonita!, pero tampoco ninguna otra proclama machista.

Clara Scherer Castillo, fundadora de Inclusión Ciudadana, A. C. y de la Red de Mujeres en Plural, vislumbra que hoy 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer la marea violeta —que el año pasado cimbró al país y que hoy tiene amurallada la capital de México—, vuelva a tomar las calles, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país.

La activista de los derechos de la mujer y de las niñas, lamentó que “las instituciones para mujeres que nos costó tanto trabajo construir, como el Inmujeres, el Conavim, están muy rebasadas y paralizadas; no tienen recursos, les han quitado todo”.

Scherer Castillo sostuvo que “ha sido muy fuerte el desprecio institucional hacia los objetivos de las mujeres, hacia las mujeres mismas, pero sí hemos encontrado la forma de seguir organizándonos y alzando la voz”.

Sostuvo que entre las mujeres y sus distintas organizaciones sociales “de alguna manera hay una consigna entre todas nosotras, de ‘sabes qué, no toques a las mujeres (de poder)’; ‘hablemos de lo que nos hace el gobierno, lo que nos hace el poder’ y ‘no nos concretemos a hablar mal de las otras’, que por las razones que sean no se pueden mover, o no se quieren mover, ese es otro tema; no fomentar el pleito entre mujeres, que no nos lleva a ningún lado. Sino que debemos darnos cuenta de dónde están los grandes problemas que tenemos, los grandes diques que tenemos para acceder a derechos plenos y actuar en consecuencia”.

En los días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivas de quince estados y de la capital del país estuvieron afinando sus respectivas convocatorias para movilizarse este día.

Las organizaciones con mayor presencia en las redes sociales, ahí donde Scherer Castillo registró cómo en el primer año de la pandemia por el covid-19 emergieron decenas de colectivas, están listas para salir a las calles, después de la crisis sanitaria que detonó el año pasado, justo después del 8 de marzo y el 9 (#Undíasinnosotras), cuando en México se pudo ver una marea violeta sin precedentes. Entre ellas están Las Constituyentes CdMx, Pan y Rosas, Las Brujas del Mar, 33 Mujeres y Red de Abogadas Violeta, y muchas más.

Las distintas colectivas que saldrán hoy a las calles en el país tienen preparada una batería de arengas. Todas tienen un objetivo: demandar respeto a sus derechos, con un particular subrayado en poner de una vez y para siempre fin a la violencia de género.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señaló que entre enero y noviembre de 2020 en México fueron asesinadas 3 mil 455 mujeres; 2 mil 567 casos fueron clasificados como homicidio doloso y 888 como feminicidios.

Entre las consignas que marcarán el rumbo de la protesta de este día están: Machismo, la otra pandemia; Ni una menos y Ningún violador será gobernador, ésta última con directa alusión a Félix Salgado Macedonio quien es oficialmente el candidato del partido Morena, en espera de la reposición de una nueva encuesta electiva, con la que en todo caso se busca sustituirlo o bien fortalecerlo.

Este Día Internacional de la Mujer se ha proyectado como una jornada reivindicatoria de los derechos humanos de las mujeres, no obstante, los obstáculos que se presentaron el año pasado cuando la pandemia paralizó el mundo frenaron públicamente el activismo de las mujeres.

Clara Scherer dijo que en lo visible, el movimiento de las mujeres “podemos decir que se detuvo, fue por la pandemia y además por esta sumisión de casi todas las mujeres que tienen un cargo de poder, que tampoco hicieron mayores cosas para avanzar en la agenda de género. Estuvieron bastante sometidas y ni les dieron la palabra, y aunque algunas hablaron, no le hicieron ningún caso. Esto es desde la mirada pública”.

La activista, sin embargo, considera que en este año hubo algo “invisible” y fue, explicó “cómo se generaron muchos más colectivos de mujeres; hay muchas más mujeres conscientes de sus derechos y con ganas de acceder a ellos”.

La maestra en estudios de género dijo que, a partir de creación de las nuevas colectivas, “lo que también ha sido muy visibles es la enorme rabia que tiene las mujeres jóvenes, ¡que no están dispuestas a negociar, ni a seguir aguantando que les digan ¡Calladita te ves más bonita!; ya no les interesa ningún de estas proclamas machistas y que están muchos más organizadas gracias a las tecnologías”.

Mencionó que ella ha registrado que esos colectivos han tenido origen en las escuelas como los colegios de Ciencias y Humanidades, las preparatorias, bachilleres y en las facultades de la UNAM: “Ahí es donde se generaron grupos de WhatsApp y no sé cuántas cosas, desde donde se empezó a difundir el pensamiento feminista, y muchas de ellas se han sumado al movimiento, eso no se ve, no lo vemos, pero ahí está”, dijo Scherer.

Lo que tampoco vemos, dijo, aunque sí se ha hablado, reportado y documentado, “es el retrocesos para muchas mujeres en el acceso a sus derechos; esas mujeres que tuvieron que renunciar a un trabajo pagado para dar clases, que no les corresponden; que ya no solamente son enfermeras, cocineras, afanadoras en sus casas, sino además son maestras y de varios ciclos escolares porque varias tienen dos y tres hijos: uno está en primaria, kínder o en secundaria; y tienen que cumplir con todas esas labores. Al renunciar a sus trabajos pagados perdieron una importantísima base para la autonomía que es la económica, si no tienen ingresos tiene que pedir todo, hasta pedir por su existencia”.

Clara Scherer sostuvo que el incremento de la violencia familiar en el último año “ha sido brutal”, aunque digan que las llamadas al 911 son falsas. “La verdad es que cualquiera lo puede ver y medir: en el mundo ha ocurrido, no sé porque México tendría que estar lejos de esa ola de violencia familiar exacerbada. Otro tema relacionado es el de los embarazos no deseados, que este año, según el Conapo, calcula que serán 145 mil y de esos cuántos son de niñas y en adolescentes, son cifras brutales”.

Entre enero y noviembre del 2020 se registraron 240 mil 798 llamadas a los sistemas de emergencias relacionadas con violencia a la mujer, según datos oficiales.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR), la violencia en contra de las mujeres no se detuvo ni en la crisis sanitaria. Esta organización, a través de sus espacios de atención y protección, vía telefónica y redes sociales, prestó ayuda a 46 mil 514 personas, lo que representa un incremento de 39% respecto a 2019.

Los rescates realizados en 2020 por la RNR, ante el aumento de la violencia machista crecieron en 300%, respecto al año anterior. El mayor número de casos atendidos para salvar la vida de mujeres y sus hijas e hijos, se registró en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Scherer Castillo estimó que, por un lado, “hay avances muy grandes: las mujeres jóvenes, muchachas de secundaria, de prepa, de los primeros años de las facultades organizándose para demandar sus derechos, y por otro lado, un retroceso en los derechos para las mujeres que por las razones que sean, su relación con las parejas se distorsionaron o cambiaron o ya venían deterioradas, están haciendo explosión en esta crisis sanitaria.

Una cuestión de la que se ha dicho poco —sigue la activista—, pero que es también consecuencia de la pandemia es la inactividad de los juzgados y con ello la imposibilidad de materializar los divorcios y con ello la obligación de convivir con el golpeador”.

REFUERZAN CONSIGNAS

Anoche, colectivos feministas proyectaron en la fachada principal de Palacio Nacional consignas contra la violencia de género en el país.

La actual residencia oficial fue iluminada con con letreros como México feminicida, Un violador no será gobernador, en alusión a Félix Salgado, y Aborto legal ya.

Por la tarde, decenas de mujeres colocaron ofrendas florales en memoria de las mujeres desaparecidas o asesinadas en los últimos años.

Las ofrendas fueron colocadas sobre los nombres de las mujeres en el memorial que se convirtió el cerco en Palacio Nacional.

Hoy lunes, está convocada una movilización que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino al filo de las 13:30 horas. No se permitirá la participación de hombres.