TAMPICO, TAMAULIPAS, 11 DE MARZO DE 2021.- El consejo de instituciones empresariales del sur de Tamaulipas y el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, coincidieron este jueves, en eventos por separado, la necesidad de lanzar una campaña dirigida a la población en general y el sector productivo del sur, enfocada al uso racional del vital líquido por la temporada de calor, luego de que el sistema Mlagunario mantuvo (en días pasados) niveles críticos y que han provocado alarma ante la posibilidad de tener problemas de abasto.

Fue el alcalde porteño Jesús Nader Nasrallah quien señaló la importancia de que desde

ahora se establezca una campaña bien definida y enfocada a la concientización en el ahorro

del agua potable.

Remarcó que la iniciativa privada, agrupada en el CIEST, ha dado el primer paso en lograr

que la población de la región sur haga suyo este tipo de proyectos enfocados a que en la

próxima temporada de altas temperaturas no se tenga escasez del vital liquido.

Luego de inaugurar la rehabilitación de una guardería del DIF en la colonia Moscú, junto a

su esposa Aída Féres de Nader, externó que es deber de todos los tampiqueños abrazar este

tipo de campañas, que no tienen otra razón de ser que «evitar que el día de mañana no

tengamos agua para el consumo, entre todos debemos de solucionar esta situación, no ha

llovido y vienen momentos complicados con las altas temperaturas que están por llegar».

Nader, puntualizó que la industria, el comercio y sociedad, desde ahora, debe tener muy en

cuenta que si no existe la debida prevención y toma de decisiones en este tema, la región

sur habrá de ingresar a un problema mayor y la gran posibilidad de no contar con el vital

líquido.

Por su parte, la presidenta del CIEST, Bertha Laura Salinas Ruiz, apuntó que la campaña de

concientización en el uso del agua potable comenzará en los comercios, donde habrá

posters pegados en sus fachadas invitando a la población a usar el agua de manera

adecuada, y mediante redes sociales.

Dijo que en el seno de una reunión, llevada a cabo hoy en el club de Industriales, con

dirigentes de cámaras de comercio adheridas al membrete empresarial, se acordó crear el

comité para el lanzamiento de la campaña dirigida a hacer conciencia entre los sectores

productivos y la sociedad.

«El espejo de agua en el sistema lagunario comenzó muy bajo el año debido a que no ha

llovido, además de que ya se requiere establecer una obra pluvial que ayude a administrar el

vital líquido cuando vivamos temporadas de sequía».

Finalmente, Salinas, dejó en claro que la campaña de concientización durará hasta que el

gobierno federal defina los recursos que se requieren para realizar una obra de

tablaestacado en el estero del camalote, y para ello se requieren cerca de 80 millones de

pesos.