MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 11 DE MARZO DE 2021.- María Guadalupe Jones Garay rindió protesta como candidata de la coalición “Va por Baja California” al Gobierno del estado, ante Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Después de recibir la constancia de su candidatura, Lupita Jones puntualizó que en la entidad, con la unión partidista “vamos a demostrar que la unidad es más fuerte y ganadora que el conflicto”, que se promueve desde Morena.

“No se vale que sigan con la política del odio, de la división, cuando el mundo entero está avanzando por el camino de la unidad”, manifestó la abanderada de la alianza. Señaló que el suyo será un gobierno sensible, que atienda las causas profundas que generan pobreza, así como mejores servicios de salud y educación.

En su oportunidad, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, afirmó que “Lupita Jones representa el mejor proyecto para Baja California. Ella tiene una voluntad inquebrantable, su interés es servir a la entidad, es una mujer de gran capacidad, con la mejor propuesta y, estoy seguro, será la próxima gobernadora”.

El líder priista señaló que en el estado no han tenido ni un sólo resultado por parte de Morena, no hay crecimiento, no hay inversión, no se construyen acuerdos como en cualquier democracia moderna. Por ello, dijo, es importante sumar esfuerzos con la sociedad civil y anteponer los intereses de los bajacalifornianos, para defender a la entidad y al país.

A su vez, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del PRD, aseguró que la candidatura de Jones Garay representa el compromiso de las tres fuerzas políticas con las mujeres. Indicó que además de ser una candidata competitiva, dará certeza, ya que cuenta con una gran preparación y disciplina y, sobre todo, brindará atención a las demandas de la sociedad, especialmente de las mujeres.

Con Lupita Jones, agregó, la coalición “Va por Baja California”, de la mano con la sociedad civil, pondrán un alto a la polarización social y política en el estado.

Mientras, Marko Cortés, Presidente del PAN, encargado de tomar protesta a la candidata a la gubernatura, afirmó que es una mujer auténtica de la sociedad civil, aceptada por las dirigencias nacionales de los tres partidos, “con toda la convicción de que estamos haciendo lo correcto”.

Al destacar que se trata de una abanderada con limpia trayectoria, el líder del partido blanquiazul pidió a panistas, priistas y perredistas, meterse a la campaña con todo, y señaló que con ello “hacemos honor a todas las mujeres que todos los días luchan por salir adelante, que no se vencen, que no se doblan y que saben destacar a pesar de la adversidad”.