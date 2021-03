México, 01 de Marzo 2021. Han sido diez meses de incertidumbre y lucha constante, pero la recompensa para Sergio Schiaffino llegó, la firma de contrato con los Winnipeg Blue Bombers se dio este 23 de febrero para dar continuidad en la CFL (Liga de Fútbol Americano en Canadá), donde levantó la Grey Cup en 2019.

Tras la renovación, el defensor comentó: «Un gran día, hoy en la mañana me llegó el contrato para regresar a Winnipeg. Una noticia muy buena después de un año complicado, tras la cancelación de la temporada por la pandemia, pero finalmente llegó el día», expresó desde su casa en Monterrey.

Schiaffino Pérez, no ocultó la satisfacción y felicidad que le provoca tener en el horizonte una vez más la misión de jugar en Canadá: «Es felicidad de poder regresar a donde tuve una gran experiencia donde fui campeón con los Blue Bombers; el halago de que me quieren de regreso es tener un compromiso muy grande y sobre todo seguir demostrando que aquí en México existen jugadores que pueden estar en las mejores ligas el mundo».

Sergio es miembro del primer grupo de «Mexican Stars» que obtuvieron su lugar en la CFL a través del convenio con la LFA; un camino único y que ilusiona a las nuevas generaciones: «Nosotros como mexicanos no habíamos tenido ese puente para saltar a otras ligas del mundo y hoy gracias a la LFA se puede hacer gracias al acuerdo que se tiene entre la LFA y la CFL, la segunda mejor liga del mundo; ya lo tenemos y es el camino», afirmó.

El jugador de 28 años cuenta los días para tomar el avión que lo lleve a Winnipeg, por ello no deja de admirar su anillo de campeón, objeto del deseo y motivación: «Mi anillo de campeón es algo que siempre voy a tener y cuando este viejito se lo voy a enseñar a mis nietos, a mis sobrinos y es un anillo para toda la vida. La verdad no me ha caído bien el veinte, pero este año volveré con las ganas de volver a ganar otro anillo, esa ambición no se perderá», finalizó.