CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE MARZO DE 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que de no cumplir la ley les será revocada la concesión a dos compañías mineras de origen canadiense localizadas en Sinaloa y Durango, las cuales se niegan a respetar a los trabajadores y al pago de impuestos.

El jefe del Ejecutivo federal aclaró que no se trata de una amenaza, sino de resolver problemas, por lo que con ese propósito solicitó la intervención en ambos asuntos del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, así como de las autoridades de Canadá para dar una salida al conflicto.

«Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley llevar a cabo los trabajos de explotación minera», comentó desde el salón Tesorería.

Las compañías a las que hizo referencia el presidente en su conferencia matutina son Americas Gold and Silver, concesionaria de una mina en Cosalá, Sinaloa y First Majestic Silver Corp, ubicada en Durango.

En el primer caso, la concesionaria en Cosalá se niega reconocer el sindicato aprobado por los trabajadores, pero como no es del agrado de la empresa no quieren sus dueños iniciar actividades porque quieren un sindicato «a modo» y no están cumpliendo con la ley del trabajo, explicó López Obrador.

En el segundo caso, la compañía First Majestic no quiere pagar impuestos y está buscando ir a tribunales internacionales.

La idea, aclaró López Obrador, es que las autoridades de Canadá hablen con los dueños de la mina para convencerles de que al igual que en su país de origen cumplen con sus obligaciones fiscales, en México debe ser igual.

«También un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores como sucede en Canadá y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio como están obligados a hacerlo en Canadá».

El presidente de México dijo confiar en que habrá un acuerdo para destrabar el conflicto porque de las cien empresas mineras que trabajan en el país, son solo algunas las que no cumplen con la normatividad.

No obstante, puntualizó que en caso de que no haya un avance en las negociaciones «se va a actuar legalmente» para defender los intereses de México.