México, 17 de Febrero 2021. El intento de Rafael Nadal de ganar su 21er título de Grand Slam, que sería un récord en la rama masculina, finalizó con una derrota en cinco sets ante Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia el miércoles.

Nadal fue superado 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 y 7-5 por el griego en un duelo vespertino en el Rod Laver Arena.

🇬🇷 Comeback complete 🇬🇷@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/8A9bkUwo26

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021