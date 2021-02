LA CORRUPCION ES UNA PANDEMIA Milenaria y Que En México Data

Desde La época Prehispánica, ROBAR Solo Es Una De Tantas De Las Figuras

De La Corrupción, La Incapacidad, La Improvisación, La Ignorancia, La

Terquedad Dañina, Muchas y Muchas Otras Cosas, Son Sinónimo De

Corrupción, La Diferencia Está En Que Unos y Otras, Son Mas Corruptos, Que

Unas y Otros…Por Lo Tanto, El Presidencialismo De ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR De MoReNa, Es Corrupto, Si Es Menos o Mas, Que El

Presidencialismo Del PAN y El PRI, El Pueblo, La Ciudadanía, La Sociedad Civil

Mexicana y La Historia Lo Determina y Juzga. El Llamado Gobierno De La

Cuarta Transformación De México, Apenas lleva Poco Mas De 2 Años,

Mientras Que Los Neoliberalistas Del PRI y PAN Se Tomaron Mas De 6

Lustros, En Heredar Un País Hipotecado, Un Estado Descapitalizado y Un

Pueblo Empobrecido, Por Una Clase Política y Gobernante Codiciosa y

Ambiciosa, Que No Les Pide Nada a Los De Ahora, El Colmo, Sería Que Se

Superara La Corrupción Neoliberalista…Y De FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, Ni Siquiera Hablamos, Es Todo Un Campeón En El Tema De

Corrupción.

LO QUE FACIL LLEGA, FACIL SE VA, Cuestión De Hacer Memoria y

Recordar a Políticos Encumbrados Que Tuvieron Su Tiempo y Fueron El

Centro De Atención, Sobre Todo, En El Ámbito Estatal y Municipal…No Es Lo

Mismo Meter La Mano A La Caja De Galletas Del Erario, Que Edificar Un

Capital Con Trabajo y Esfuerzo…Por Mucho Que Se Robe, Poco a Poco Se Va

Acabando, Ranchos, Propiedades, Negocios y Tantas y Tantas Cosas,

Mantener Un Ritmo De Vida No Es Fácil, El Gremio Periodístico Tamaulipeco,

Desde Hace Rato Lo Entiende, Como Diría Mi Tocayo, El Inolvidable JORGE

RODRIGUEZ, “La Gustada Sección De Pesos y Centavos” Se Refleja También

En Editoriales, En Fin. Las Herencias De Los Políticos Mamalones Poco a Poco

Se Diluye, Aun y Cuando Sean Ingenieros Agrónomos, Los Ranchos Se Van En

Picada y Comienzan a Ponerse a Disposición Del Mejor Postor. OSCAR

ALMARAZ SMER, Bien, Muy Bien Que Supo Exprimir Al Erario Tamaulipeco,

Victorense y Hasta Universitario, Pero Ya No Es Lo Mismo, Ni Tampoco Igual,

Aun Cuando Pueda Seguir Contando Con Relaciones Vergonzantes, El

Guardadito, Empequeñece y Mas Si Se Presenta “El Vomito Negro”, En Fin,

Para Uno Que Madruga, Otro Que No Duerme.

UN ALIADO QUE SE COMPRA, PUEDE SER Sobornado, Por Eso Es

Preferible La Lealtad…Lealtad, Siempre y Cuando Responda a Los Mismos

Intereses. De Ahí La Fragilidad De Las Alianzas De Todo Tipo, Ya Que La

Traición, Siempre Está Latente, En Política, Es Un Fenómeno Muy Común,

Salvo Que Me Equivoque, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA,

Como Gobernador Constitucional De Tamaulipas, En Carne Propia Puede

Llegar a Sufrir Ese Fenómeno, Incluso, Entre Parientes y Familiares, Peor Aun,

Entre Los Llamados Amigos y Camaradas, Los Lazos De Complicidades Quizá

Sean Mas Resistentes…El Mandatario Tamaulipeco Sabe Que De Los

Gobernadores De La República, Aun Cuando Cuenta Con Magníficos

Maquilladores Del Gasto Público, Esta Encaminándose Al Patíbulo Federal y

Como Que Cada Vez Hace Mas Méritos Para Ello, Los Llamados Gobernadores

Federalistas y PANistas Lo Usan, Mientras Ellos Se Arreglan Bajo La Mesa Con

La Federación y a La Hora De La Hora, Lo Dejaran Solo…Dicen Que Los Perritos

Abren Los Ojos Entre 12 y 18 Días Después De Que Nacen. Los Humanos En

Toda Una Vida Como Que No Llegamos a Hacerlo, Prueba De Ello, Es La Clase

De Gobernantes Que a Tenido y Tiene El Mundo y En Particular México y En

Especial Tamaulipas…

VIVIR SIN RESPETO NI DIGNIDAD, Como Que Es Un Común Denominador

En México y Tamaulipas…Un Marco Común En La Vida De Los Mexicanos y

Tamaulipecos…Donde Los Que Se Dicen Representar La Justicia, No Conocen

La Justicia…Aunque El Tiempo Lo Cambia Todo, La Pregunta, ¿Cuándo Será

Ese Tiempo?, La Respuesta Podría Ser, Cuando Dejemos De Ser Agachones y

Comodinos…Tal Vez Por Eso Me Gusta Ser Un Don Nadie Insignificante, Que

Solo Significa Sueños y Vagancia Pensante De Justicia y Libertad, Con

Igualdad y Armonía, En El Caos Del Todo y La Nada…Buscando Siempre

Ningún Lado y Encontrar Ningún Lado…Y Vivir En Ningún Lado, Siempre Es

Bonito Estar En Ningún Lado, Luego De Venir De Ningún Lado…Por Fuerza,

Siempre Se Tiene, Tenemos Que Regresar En El Tiempo De Ningún Lado y Con

El Tiempo, Volver Al Ciclo De Ningún Lado…Como Que El Don Nadie De

Ningún Lado, Me Hizo Llenar Espacio De Letras, En El Mundo De Palabras,

Habitado De Frases y Oraciones DE FRENTE Y DE PERFIL…

ANTES QUE SE ME OLVIDE, LE DIGO Que La Seguridad Pública, Procuración

y Administración De Justicia De Tamaulipas Vivirá Momentos Álgidos, Los

Excesos Cometidos, Por El Poder Judicial Del Estado, La Procuración De

Justicia y La Secretaría De Seguridad Pública. La Federación, Pronto Les

Cobrara Una Factura Por Ello y Como No Se Mandan Solos, El Gobernador,

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Responderá Por Ello, Pronto,

Muy Pronto, El Encarcelamiento De Presos Políticos, Masacres, Asesinatos y

Ejecuciones, Provocará Que Se Ajusticie a La Banda De La Charola

Tamaulipeca, Al Igual Que a Una Fiscalía Corrupta y Un Poder Judicial

Corrompido Que Responde a Consignas. El Gobernador Constitucional De

Tamaulipas, Bajo Su Poder Absoluto, Es El Responsable De Todo Lo Bueno y

Todo Lo Malo Que Pasa En El Estado…Cuando El Barco Hace Agua, Las Ratas

Buscan Salvarse, Abandonando El Barco, Sobre Todo, Como Dice La Canción,

Si Van “Locos De Contento Con Su Cargamento Para La Ciudad” Que Por Mas

De 4 Años Mamaron De La Urbe Presupuestal Del Erario Tamaulipeco, Como

Neolonés De Reynosa, GERARDO PEÑA FLORES, Entre Muchos Otros y

Otras…

BENITO JUAREZ GARCIA SERIA Uno De Tantos Del Montón Que Han

Pasado Por La Presidencia De La República, Pero Su Paisano, PORFIRIO DIAZ,

Fue El Creador Del Icono De Lo Que Hoy Es JUAREZ, Un Humano Misógino y

Golpeador De Mujeres, Aparte De Lamebotas De Gringolandia. El Mito De

Este Aborigen Mexicano, Nativo Del Estado De Oaxaca, Inicia Con Sus

Funerales En Palacio Nacional El 20 De Julio De 1872. ALFREDO CHAVERO Lo

Comparó y Lo Llamó MOISES De Esos Tiempos, Que Hizo Brotar “Las Tablas

De Reforma”. La Prensa Liberal De Ese Tiempo Lo Criticaba Por Sus Afanes

Reeleccionistas y Su Autoritarismo Que Mostraba Desde La Presidencia De

La República. Si La Prensa Liberal Lo Hacia, La Prensa Conservadora, Con Mas

Ganas. Al Parecer, JUAREZ Es El Ídolo de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,

Si El Tabasqueño Busca Imitarlo De La “A” a La “Z” Estamos Jodidos…El 21 De

Marzo Le Platicare de Algunas Cosas Que No Dicen Los Libros De Historia

Oficialista Del Gobierno Federal Sobre “El Benemérito”…Si JUAREZ Es Un

Ídolo De Barro y De Papel…EL PEJE De Que Será?, Conste, Mi Militancia En El

Pergeño, No Es Ni De Chairos, Ni Conservadores o Sea, Ni De Aquí, Ni De Allá,

Soy De Acullá…

LA PANDEMIA ELECTORAL MEXICANA, Supera a La Pandemia Sanitaria,

La Politización Del Coronavirus Del COVID 19, En Los Tres órdenes De

Gobiernos, Se Vive a Toda Intensidad, Las Estadísticas Sanitarias, Son Tan

Veraces, Como Las Encuestas Político-Electorales, Tanto Partidistas Como

Individuales, En Tanto Que El Pueblo, Las y Los Gobernados, Ciudadanía y

Sociedad Civil, El Electorado, Como El Chinito…Nomás Milando. La Elección

Del 6 De Junio Es A Favor o En Contra Del Neoliberalismo, De Ahí La

Polarización Civil, Entre Los Que Se Fueron y No Terminan De Irse y Los Que

Llegaron y No Terminan De Llegar, El Agarre Es De Pronóstico Reservado,

Entre Los Que Saben y Los Que No Saben…Un Astuto y Ladino Con, Dos

Décadas De Campaña y Coordinador De Facto De La Las Candidaturas De

MoReNa… Y Los Neoliberales o “Conservadores” Que No Sabe Ser Oposición,

Pero Que Cuenta Con Despechados y Resentidos Que No Tienen Privilegios

En El Llamado Gobierno De La Cuarta Transformación De México Se, Estrena

Con Una Corrupción Primitiva y Descarada, Ya Que Es Un Gobierno y Una

Institución Política, Plagada De Grupos e Individualidades Que Siempre Han

Formado Parte De La Escoria De La Corrupción Mexicana, Incluyendo Al

Propio ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Hacen Imposible La Erradicación

Total De La Corrupción e Impunidad En El Gobierno Mexicano, Sea Cual Sea

El Sistema De Gobierno…”EL QUE ESTE LIBRE DE CORRUPCION, QUE TIRE LA

PRIMERA PIEDRA”

NO LO TRANSMITA, PERO A Quien Le Han Puesto Una Recia En La

Ciudad De México, Es a RICARDO MONREAL AVILA, Su Poder Político, Fue

Empequeñecido, No Logró Colar, Tan Siquiera a Una o Un Candidato a Una

De Las Alcaldías de La Capital Mexicana, Así Que Descarte Desde Ahora Que

Pueda Llegar a Gobernar La Ciudad De México, Otro Tanto Le Pasa En Las

Candidaturas a Gobernadores Estatales En Las Entidades Federativas Que

Tendrán Elecciones De Gobernador, Su Presencia En Ello Es Mínima, De Ahí

Que Su Aspiración Presidencial Por MoReNa, Sea Muy Limitada. Esa

Aparente o Verdadera Debilidad Política Del Zacatecano, Tiene Loco De

Contento Con Su Cargamento Al Gobernador Tamaulipeco, FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Solo Que Lo Perverso, Narcisista y

Arrogante Con Pensamientos De Monarquía, Provoca Que El Líder Del Cartel

Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Se Encuentre En La Mira De La

Federación…Por Cierto, No Se Extrañe Si En Un Futuro No Tan Lejano, GEÑO

Recobra La Libertad…Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…