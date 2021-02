Introducción

El Trading de Forex implica la compra y venta simultánea de pares de divisas. Por ello, las divisas siempre se encuentran en pares. Las divisas de todo el mundo están emparejadas. Estos pares están agrupados en tres categorías distintas dependiendo del volumen con el

que se comercia. Estas categorías son pares de divisas principales, pares de divisas menores y pares de divisas exóticas.

Pares Principales de Forex Estos son los pares de divisas más comerciados en el mercado forex. Son los pares de divisas más populares entre los traders forex. Las divisas principales suelen ser de los países del G10 y están entre las principales monedas de reserva a nivel mundial y también dominan el comercio internacional. Se cree que el valor de estas divisas permanecerá estable a largo plazo, con poco o ningún riesgo de devaluarse por parte de los respectivos bancos centrales. Las divisas de materias primas también se consideran parte de los pares principales forex. Son divisas cuyo valor depende en gran medida de la exportación de materias primas. Eso significa que su rendimiento está correlacionado directamente con el valor de las materias primas en el mercado internacional, como el trading de platino. Dichas divisas

incluyen el dólar australiano, canadiense y neozelandés.

Los principales pares de divisas en el mercado forex se derivan de estas divisas:

● El Dólar Estadounidense (USD)

● Euro de la Unión Europea (EUR)

● Libra Esterlina de Reino Unido (GBP)

● Yen Japonés (JPY)

● Franco Suizo (CHF)

● Dólar Canadiense (CAD)

● Dólar Australiano (AUD)

● Dólar de Nueva Zelanda (NZD)

Estas divisas están emparejadas con el USD para formar un par

principal forex. Son EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD/ USD/CAD,

USD/CHF, USD/JPY, y NZD/USD.

En términos de volumen comerciado, el USD representa hasta el 86% de la facturación diaria de forex y sus fluctuaciones de valor corresponden a los del US30 o el US500. Entre los principales pares de divisas, el par EUR/USD es el más comerciado, representando sobre el 20% de la facturación diaria. La popularidad de los pares principales de divisas entre los traders forex se puede atribuir a la alta liquidez y a los menores diferenciales. La alta liquidez facilita la entrada y salida de operaciones, sobre todo cuando se operan grandes posiciones con poco o ningún deslizamiento.

Pares Menores de Forex

Los pares de divisas menores también se conocen como cruces. Estos son pares de divisas que incluyen las divisas principales pero están emparejadas entre sí. Los cruces que incluyen el EUR, GBP y el JPY están entre los pares menores de forex más populares. Además, las divisas de los países escandinavos también se incluyen entre las divisas

menores. Son la Corona Danesa (DKK), Corona Noruega (NOK), y

Corona Sueca (SEK). Algunos de los pares menores forex incluyen EUR/GBP, EUR/CAD, GBP/CAD, EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, y el CAD/CHF. El Euro, que es la segunda divisa de reserva más usada del mundo, representa alrededor del 37% del volumen forex diario. Además, es la divisa base en todo par forex con el que esté emparejado, es decir, es la primera divisa del par de divisas.

El JYP representa el segundo mayor volumen de trading con el 17%, el GBP 15%, el CHF 7%, el AUD 6.5%, y el CAD 4.2%.

A diferencia de los pares principales forex, que tienden a tener una mayor liquidez a lo largo del día de trading, los pares menores forex experimentan periodos alternos de liquidez baja y alta, dependiendo del tiempo de trading con forex. La razón detrás del aumento de la volatilidad durante las diferentes sesiones de trading forex es debido a que los bancos nacionales están abiertos y las grandes empresas pueden llevar a cabo operaciones internacionales. Ya que la mayoría de transacciones se realizan en la divisa local, aumenta su liquidez. Por el contrario, la liquidez de los cruces de forex se reduce cuando los bancos locales cierran.

En Australia, el horario de trading forex de Sídney comienza a las 9.00 PM GMT y termina a las 6.00 AM GMT. Durante este periodo, los pares menores forex con el AUD y el NZD experimentan una mayor liquidez comparado con cuando termina la sesión de trading forex de Sídney.

Los cruces forex con mayor liquidez durante esta sesión son los pares AUD/JPY, EUR/JPY y GBP/JPY.

El horario del mercado forex de Tokio empieza a las 11.00 PM GMT hasta las 8.00 AM GMT. Los cruces del JPY tienen una liquidez considerablemente mayor durante esta sesión.

En Europa, las sesiones del mercado forex comienzan a las 8.00 AM GMT y terminan a las 5.00 PM GMT. Los cruces de divisas emparejadas con el EUR y el GBP tienen la liquidez más alta durante este periodo. El par EUR/GBP es el cruce forex más comerciado durante esta sesión.

Para los traders interesados en operar con los cruces de divisas del EUR y el GBP, el horario de trading forex de Londres es el mejor, ya que alrededor del 42% de la facturación diaria del forex ocurre durante esta sesión.

El horario de trading forex de América del Norte comienza al mediodía GMT y termina a las 10.00 PM GMT. Los cruces de divisas con el CAD tienen una mayor liquidez durante esta sesión.

Comparado con los pares principales de forex, los pares menores de forex tienen una menor liquidez y mayores diferenciales. Sin embargo, la volatilidad y los diferenciales son menores durante los solapamientos de estas sesiones de trading. Son:

● El horario del mercado forex australiano-asiático se solapa entre las 11.00 PM GMT hasta las 5.00 AM GMT. Los cruces entre el AUD, NZD y el JPY tienen una mayor liquidez en este periodo.

● El horario del mercado forex asiático-europeo se superpone entre las

6.00 AM GMT y las 7.00 AM. El EUR/JPY y el GBP/JPY aumentan su liquidez durante este periodo.

● El horario del mercado forex europeo-norteamericano se solapa desde el mediodía GMT hasta las 3.00 PM. Los cruces entre el EUR,

GBP y el CAD tienen una liquidez más alta en esta sesión. Esta sesión puede ser un buen momento para SDS trading.

Pares Exóticos Forex

Las divisas exóticas son divisas de países en desarrollo y emergentes. La demanda de estas divisas en el mercado global es baja en comparación con las divisas principales, que pertenecen a los países que dominan el comercio internacional.

En el trading forex, las divisas exóticas se emparejan con frecuencia con las divisas principales para formar los pares exóticos de divisas. Ejemplos de divisas exóticas incluyen el dólar de Singapur (SGD), la lira turca (TRY), el peso mexicano (MXN), la rupia india (INR), el rublo ruso (RUB), el rand sudafricano (ZAR) y el won surcoreano (KRW). Un ejemplo de par exótico forex es AUD/SGD.

Las principales características de los pares exóticos de divisas son que no tienen liquidez, se operan en volúmenes muy bajos, y pueden estar acompañados de casos de extrema volatilidad. La volatilidad extrema puede ser el resultado de los bajos volúmenes operados, lo que resulta en distorsiones significativas de precios cuando se opera con grandes posiciones. Además, los diferenciales en los pares de divisas exóticos son los más altos del mercado forex, lo que hace que operar con ellos sea muy caro.