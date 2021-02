México, 16 de Febrero 2021. Un mexicano más en el fútbol estadounidense. El LA Galaxy II anunció este martes el fichaje del juvenil Alex Alcalá quien pertenecía a la LA Galaxy Academy.

El nacido en Stockton, California cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a sus padres, e incluso ha defendido la camiseta de la selección azteca con la sub 15 y sub 16.

Apenas hace un año, Alcalá se unió a la academia del Galaxy y ahora firmará su primer contrato profesional, con la filial del Galaxy que juega en la United Soccer League (USL).

Welcome to the newest member of #LAGalaxyII 💙🤍💛#LosDos sign Mexican youth international @AlexAlcala_05: https://t.co/9if8BRitoe pic.twitter.com/ZIjsdd7vDa

— LA Galaxy II (@LAGalaxyII) February 16, 2021