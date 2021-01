Nicaragua, 05 de Enero 2021. Carlos Peña no jugará en el Real Estelí de Nicaragua, al cotizarse tan alto que el equipo centroamericano decidió poner fin a las negociaciones para una posible contratación.

Fue el propio presidente del club, Helmut Hurtado, quien aseguró que las pláticas se cayeron por las altas pretensiones económicas del ‘Gullit’.

«No se ha logrado cerrar hasta ahora el acuerdo y el cuerpo técnico no creo que lo espere más porque ya inició la pretemporada el club».

«Honestamente no creo que se llegue a un acuerdo económico con el ‘Gullit’. Ya hemos conversado con su representante, y después ellos nos plantearon una contrapropuesta, pero no se llegó a un acuerdo y repito, la dirección técnica del club no puede esperar más porque el torneo inicia en la cuarta semana de enero», mencionó Helmut Hurtado en entrevista.

De esta manera, el volante mexicano tendrá que buscar nuevos horizontes, abriéndose la posibilidad de que su futuro esté en Grecia, donde le estaría buscando acomodo su representante.