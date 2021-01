El Presidente Andrés Manuel López Obrador no asistió a la investidura y toma

de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, como presidente y vice presidenta

de Estados Unidos, respectivamente; fue el Secretario de Relaciones Exteriores

de nuestro país, Marcelo Ebrard Casaubón, el que a nombre de México expresó

a ambos sus buenos deseos, justo al inicio de su Administración.

“México desea el mayor de los éxitos al Presidente Joe Biden y a la

Vicepresidenta Kamala Harris. Auguró que habrá muy buena relación bilateral

en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de

respeto mutuo y esperanza compartida”, remarcó el canciller.

Por cierto la embajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena, que semanas

atrás renunció al cargo para tramitar su jubilación, asistió a la ceremonia oficial

de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, con la representación

oficial del Gobierno de México. El evento se llevó a cabo en la escalinata del

Capitolio, como es tradición.

Cabe señalar que según versiones no confirmadas por nosotros el mismo

presidente Andrés Manuel López Obrador desde principios del mes de enero

anuncio que no asistiría a la toma de protesta de Joe Biden porque no fue

invitado.

Pero los que saben de éstos tejes y manejes aseguran que esto no significa

que Biden no quisiera invitar al presidente mexicano, ya que en Estados

Unidos no es común invitar a presidentes extranjeros a la toma de posesión, en

algunas ocasiones, sin embargo, se invita a los embajadores, como creemos

que sucedió en el caso específico de nuestro país.

Por su parte la American Chamber México (AMCHAM) consideró que el relevo

en la presidencia de Estados Unidos nos debe recordar que estamos en

momentos en que México y el gobierno estadounidense “deben colaborar para

lograr la reactivación económica que se generó por la pandemia, además de

considerar la profunda integración que hay en América del Norte.

La Cámara coincidió con el presidente estadounidense, Joe Biden, con

respecto a que estamos en un momento histórico de crisis, pero también de

retos y que la unidad es el camino que más oportunidades generará.

Asegura éste organismo (AMCHAM) que es importante fortalecer el binomio

México-Estados Unidos, porque ambas naciones tienen una profunda

integración como vecinos, pero también como socios comerciales.

“Externemos nuestro compromiso con su Administración para seguir

fortaleciendo el binomio México-Estados Unidos, dado que la profunda

integración histórica entre ambos países, como vecinos, socios comerciales y

economías que se nutren entre si, no tiene marcha atrás”, advirtió la AMCHAM

en un comunicado.

El que nos sorprendió con su postura por la llegada de Joe Biden, como

presidente de Estados Unidos, fue el senador de MORENA y presidente de la

Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ya que con su

izquierdismo trasnochado considera que en éste nuevo marco México debe

impulsar una política de cooperación y de entendimiento recíproco y dejar atrás

los “aparentes” desencuentros que se presentaron entre ambos países al final

de la era Trump.

Entre éstos, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador no

reconoció el mismo día de las elecciones a Joe Biden como ganador, dijo

Monreal en un video difundido en sus redes sociales.

El también coordinador de MORENA en el Senado pidió dejar atrás las

modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional por parte de México y la

evolución y conclusión del caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda.

Dijo que la agenda que debía surgir entre ambos países es la colaboración en

el combate al crimen organizado y el tráfico de armas, así como el uso de

energías limpias, soberanía energética, comercio, migración, tecnologías de la

información, combate a la pandemia, cooperación para el desarrollo y cuidado

del medio ambiente.

El senador zacatecano actuando con madures política felicitó a Biden y aseguró

que el Senado Mexicano “estará a la altura de las exigencias en esta nueva

relación, las cuales deberán regirse por la prudencia, la reciprocidad y el

respeto mutuo”. Dicen que donde aprietan no chorrea y parece que es cierto.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, no se quiso quedar con las

ganas de hablar sobre el tema del día y precisó que ya consumado el cambio

del gobierno de EEUU, se espera que la relación México-Estados Unidos sea

sana, digna y soberana en la Administración de Joe Biden.

Dijo que las relaciones, bilateral y multilateral, han sido “de alta complejidad”,

pero estimó que debe ser de trato digno entre ambos pueblos. ó que debe ser

de trato digno entre ambos pueblos. Y así debe ser porque México y Estados

Unidos comparten miles de kilómetros de frontera y millones de mexicanos y

poblanos viven en el vecino país del norte, remarcó.

Sin que haya trascendido de manera oficial, la Guardia Nacional mexicana, un

cuerpo de corte militar compuesto en un 80% por soldados se desplegó en la

orilla del río Suchiate, en la frontera sur del país, para impedir la llegada de

caravanas de migrantes procedentes de Honduras, que buscan alcanzar la

frontera de Estados Unidos. Creemos que es la mano de López Obrador

buscando quedar bien con el que será su nuevo jefe. Nada más para eso me

gustabas decía mi abue al ver doblarse a un picudo.

Por cierto en una ceremonia realizada en la modalidad virtual, la Universidad

Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Medicina e

Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC) llevó a cabo

la ceremonia de graduación de egresados de las carreras de Médico Cirujano

(Generación 2015-2020) y de Ingeniero en Sistemas Computacionales

(Generación 2016-2020).

En un video presentado por la plataforma You Tube, la ceremonia se desarrolló

con un emotivo reconocimiento del plantel y de la Universidad a todos los

egresados, por el esfuerzo que realizaron y que culminó en un año de grandes

retos para la educación superior a causa de la pandemia del COVID-19.

En nombre del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el director de

la Facultad de Medicina de Matamoros, Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz,

ofreció un mensaje de felicitación a los graduados y los exhortó a seguir

superándose, haciendo hincapié en la importancia que representa para la

institución celebrar esta ceremonia académica.

