Dos guerras sucias se libraran desde hoy hasta mediados del año

2021; la política y la de las vacunas, al menos en Tamaulipas así será

pues confluyen ambos temas en ese periodo de tiempo.

Que si los Judas tienen posibilidades de triunfo, que si las muchachas

peleoneras van a arrasar, que si ya se les cayó la candidatura a

algunos, que si la alianza es de facto y renunciarán para sumarse

haciendo el voto útil, estos y otros temas serán tratados con singular

sapiencia en las redes de WhatsApp diariamente.

Como todo eso no tiene remedio y será tratado como deporte nacional

por todos los “especuleros”, definición ésta muy adecuada para

quienes no se conforman con nada pues hicieron fila hace dos años

en Morena y hoy son precandidatos del PRI o del PAN, mientras los

verdaderos militantes lloran su desgracia.

Por ello el artículo de hoy mejor se concentrará en las dudas de la

vacuna y en los resultados de los fallecidos por Covid19 en el 2020.

Comenzaremos por esto último, ningún sistema de salud contempla

los fallecidos en su casa, quien los cuenta en México es el INEGI en la

compulsa que hace con las actas de defunción oficial y debidamente

registradas.

La contabilidad incompleta que presentan se da en todos las países

del mundo, por ello el índice de letalidad de cada nación se da a

conocer después de septiembre de cada año, pues es un trabajo

arduo que requiere datos confiables y sustentados. Observar el

decremento en otras enfermedades según el estudio parcial publicado

por el INEGI, permite visualizar el impacto de la Pandemia en México y

en el futuro hacer las comparaciones con otros países.

Ahora bien, las vacunas todas, están siendo utilizadas en Fase de

Emergencia por la Pandemia, así se hace: en Europa, en nuestro país

y en la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos.

Todas las vacunas que se utilizan en la actualidad contra el COVID-19

han atravesado estudios rigurosos para garantizar que sean lo más

seguras posible. El registro que se lleva en donde se están

implementando, les permite monitorear las reacciones y actuar en

consecuencia.

En el caso de USA la Administración de Alimentos y Medicamentos

(FDA) otorgó una Autorización para Uso de Emergencia de las

vacunas contra el COVID-19 con los datos de sus fabricantes y

teniendo acceso a los resultados de ensayos clínicos a gran escala.

Las autoridades sanitarias de cada país, evalúan que los beneficios

conocidos y posibles de una vacuna contra el COVID-19 superen los

riesgos conocidos y posibles de la vacuna.

La primera vacuna que se aplicó en el mundo fue la de Pfizer y en

Noruega provocó la muerte de 24 personas, todas ellas mayores de 80

años de edad y con enfermedades terminales. Este hecho concluyó en

que se dejara de aplicar a ese segmento, por lo que se buscaron

alternativas en el resto de las opciones.

Otra duda es quien las paga, la mayoría de los países las están

ofreciendo en forma gratuita para toda la población, el solo deseo de

vacunarse es suficiente para que todos tengan acceso y en ningún

país están solicitando pruebas de residencia o nacionalidad para

aplicarla, pues el virus no requiere de pasaporte para alojarse en

cualquier cuerpo. Solo hay que esperar su turno en función de la edad

y de la condición de salud del receptor.

La segunda dosis es un refuerzo, no una vacuna diferente, la mayoría

de las vacunas requieren dos dosis, con intervalo de tiempo diferente,

Pfizer 21 días, Moderna 30 días, sin embargo no es necesario que sea

exacto el tiempo, pues funciona igual si se hace con unos días o unos

meses de retraso, lo que no se debe de hacer es aplicarla antes de los

días de espera recomendados.

Por lo tanto si habrá vacunas para todos, solo hay que seguir el

protocolo, pues conforme pase el tiempo, habrá mayor disponibilidad y

se podrán vacunar donde deseen, en un laboratorio, en una clínica en

un hospital o en un estacionamiento deportivo, lo único que se

necesita es dar el tiempo necesario para que la producción se

incremente y que se acabe la GUERRA SUCIA CONTRA LA

VACUNA.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com