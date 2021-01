Por cierto, el alcalde RIVAS CUÉLLAR, junto con representantes de los comunicadores de la ciudad, conmemoró este lunes el ‘Día del Periodista’, en el monumento al Periodista, ubicado en la plaza Libertad de la colonia Hidalgo.

Ante una ofrenda floral, hizo guardia de honor y guardó un minuto de silencio por los profesionales del gremio fallecidos en 2020.

El presidente municipal lamentó profundamente la partida de destacados y reconocidos periodistas de la ciudad, la mayoría víctimas del Covid-19.

«Para mí es muy especial iniciar el año con la primer actividad haciendo una guardia de honor en memoria de todos aquellos periodistas que en este año 2020 se adelantaron en el camino, fueron víctimas de esta terrible pandemia del Covid-19 y que de repente fue extinguida la vida de muchos, gente con la que convivimos todos los días como lo es AGUSTÍN GARCÍA y gente muy querida y cercana», expresó.

Durante el evento, ERICKA MAKRYNA MORALES, presidenta de la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación A.C., recordó a quienes en el 2020 partieron a una mejor vida.

MORENA TAMAULIPAS, CON ARMANDO ZERTUCHE

Vuelvo a Reynosa para compartirle que cada vez son más las expresiones sociales que se pronuncian a favor del Sicólogo ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, para que Morena lo postule como su candidato a la Alcaldía de esta ciudad fronteriza, habida cuenta de su experiencia política, su vocación de servicio, su ascendente social, su arraigo y su vínculo con los sectores productivos.

ARMANDO ZERTUCHE, quien por protocolo partidista hará entrega mañana miércoles de su carta de intención para reelegirse como diputado federal, empezó a recibir una copiosa cascada de adhesiones a su proyecto político por participar como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía.

Al mismo tiempo, empezó a darse un proceso de unidad al interior de Morena, para que ZERTUCHE ZUANI encabece la propuesta para la Alcaldía de la ciudad más importante de Tamaulipas, dado su arraigo y su relación directa con todos los sectores de la ciudad.

PRI: ECdelA, A DIPUTADO; ¿Y GUEVARA y AMELIA?

De otro lado, con la visita a la sede estatal del PRI del ex alcalde victorense ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, candidato potencial a diputado federal por el V distrito, con cabecera en ciudad Victoria, se inicia el desfile de solicitantes de registro a participar como candidatos a las 43 alcaldías y las 22 diputaciones locales de mayoría relativa.

CÁRDENAS DEL AVELLANO solicitó registro en el Directivo estatal a diputado federal por el V distrito.

Al igual que CÁRDENAS DEL AVELLANO en ciudad Victoria y AMELIA VITALES, en Reynosa, en El Mante el PRI tiene en el también ex diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, un valioso candidato potencial a diputado federal por el VI distrito, pues ALEJANDRO ha demostrado fehacientemente ser un triunfador en cuanto proceso ha participado.

Adicionalmente, GUEVARA COBOS es un importante ideólogo que está participando activamente como promotor de la actividad partidista del líder nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, amén de que contribuiría a fortalecer la dirigencia estatal a cargo de EDGAR MELHEM SALINAS.

Pero, bueno, CÁRDENAS DEL AVELLANO avanza en San Lázaro hacia el 2022… aunque en ese tránsito puede crecer el número de aspirantes a la Sucesión gubernamental.

Y en esa posibilidad ¡No-Descarte-A-EDGAR.

El hecho de que el PRI no haya hecho alianza en Tamaulipas con el PAN ni con el PRD, aumenta el número de posibilidades a las candidaturas por parte de sus cuadros.

En Reynosa, por cierto, el PRI no debe olvidarse de la ex presidenta estatal priista y ex diputada local AMELIA VITALES RODRÍGUEZ, quien puede participar como candidata a la Alcaldía, o a diputada federal, pues cuenta con el respaldo del Grupo Político del ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

YAHLEEL, “¡NI DE REGIDORA EN EL PRI!”

Ayer, por cierto, el presidente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, tuvo oportunidad de liberar la presión que le provocaba en el pecho la traición de YAHLEEL ABDALA CARMONA, al sustentar que ni en el PAN la van a recibir como ella cree, ni en el PRI tendrá retorno.

Naturalmente que le duele a EDGAR la renuncia de YAHLEEL al PRI, después de que ambos fueron compañeros de legislatura en San Lázaro, pero más, porque ABDALA se perfilaba como candidata potencial del Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Lo peor, al mudar al PAN, YAHLEEL se lleva –sin querer queriendo— al ex alcalde HORACIO GARZA, quien operará a favor de Acción Nacional e inclinando prematuramente la intención del voto a favor de Acción Nacional.

Ahora sí que vale decirle a EDGAR: “ya no llorar es bueno”.

FAM. PRIETO-GARZA CON VULNERABLES

A propósito, con motivo de las fechas decembrinas, la familia PRIETO GARZA y con apoyo de colaboradores sociales, hizo entrega de más de 200 platillos a personas que se encuentran vulnerables en las calles y cruceros viales.

Pasado el medio día y luego de recibir una donación de platillos de comida, se llevó acabo un recorrido por las principales avenidas y en la parte externa del albergue de migrantes ubicado en la colonia Aquiles Serdán, señaló HUMBERTO PRIETO HERRERA sobre su labor social que desarrolló este 24 de diciembre.

“Es impresionante la forma en que las personas se ven sorprendidas cundo alguien se acerca a brindarles un apoyo en estos días, ya que así se observó y escuchó de palabras propias de quienes recibieron los platillos, ya fueran niños, adultos y personas de tercer edad, lo cual nos motiva a seguir buscando la forma de poder seguir apoyando en Reynosa”, comentó PRIETO HERRERA.

Desde un Gracias, Dios los bendiga y hasta los deseos de Feliz Navidad, fueron las palabras, así como una sonrisa de alegría y esperanza, fue lo recibido a cambio de la atención ofrecida a las personas en los cruceros y en la colonia Aquiles sedan.

De esta manera es como la familia PRIETO HERRERA continúa recorriendo la ciudad, buscando ofrecer el apoyo que se pudiera ofrecer en estos días tan difíciles, por la economía y la pandemia.

¡Ah!, por cierto, el ex diputado federal ofrecerá este jueves un convivio al gremio periodístico, con motivo del Día del Periodista.

Por hoy es todo.