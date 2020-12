México, 14 de Diciembre 2020. Tony Dalton incursionará en el mundo de los superhéroes y se unirá a las filas de Marvel Studios en la serie ‘Hawkeye’ producida para Disney+.

El actor mexicano dará vida a Jack Duquesne, alias ‘Swordsman’, uno de los primeros maestros de ‘Ojo de halcón’ en los cómics, aunque ha sido calificado un antihéroe.

Cabe mencionar que es esta será la primera ocasión en la que Marvel menciona el nombre de Swordsman en todo su catálogo de películas.

Además de Tony Dalton, al elenco también se integrarán Vera Farminga, Hailee Steinfeld como Kate Bishop y Florence Pugh como la nueva Black Widow, por supuesto, Jeremy Renner va a la cabeza como ‘Hawkeye’.

La serie aún no tiene una fecha de estreno, pero se sumará a las producciones que Disney+ ya tiene en mente para expandir el catálogo de Marvel, como la de ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘Wandavision’ y ‘Loki’.