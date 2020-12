CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE DIC. DE 2020.- El retorno a clases en escuelas públicas no está sujeto a que los alumnos sean vacunados, aseguró el subsecretario de salud, Hugo López Gatell.

En rueda de prensa, el funcionario presentó el esquema de vacunación que se aplicará en 2021, el cual contempla que los menores de 40 años serán los últimos en recibir la vacuna, incluyendo a los niños.

«No es indispensable tener vacuna para que se regrese a las escuelas, ¿Ayuda? Sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable… no necesariamente; de hecho, no. La dinámica de transmisión de las comunidades escolares tiene sus peculiaridades y llevamos también muchos meses trabajando con el secretario de Educación Pública, el maestro Moctezuma Barragán, precisamente en diseñar los mecanismos que harían factible el retorno a clase, todo esto en el escenario sin vacuna. ¿En un momento dado el tener vacuna puede ayudar? Sí, sí se puede ayudar, pero no es una cosa que nos límite», explico.

Señaló que la Secretaría de Salud trabaja con la Secretaría de Educación Pública en elaborar un esquema de cómo volver a las clases presenciales, garantizando la seguridad sanitaria de los alumnos, de profesores y de trabajadores administrativos, y una vez que se tenga certeza al respecto se hará público.

«Las niñas y niños tienen un contacto físico muy cercano un tanto difícil o casi imposible de regular, pueden incluso compartirse materiales donde se involucra saliva, mocos, en fin, pueden compartirse los cubrebocas, Juanito regresó a casa y trae el cubrebocas de María, pueden ocurrir estas situaciones… entonces realmente la posibilidad real de sobre regular el espacio escolar con una visión estrictamente microbiológica carece de sentido”, manifestó.

Recordó que la primera actividad que suspendió sus actividades, en marzo de este año, fueron las escuelas para prevenir contagios del coronavirus.