México, 15 de Diciembre 2020. Luis Montes viene de ser campeón este domingo con el León, en donde fue pieza fundamental para el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz. Ante esto, el mediocampista de La Fiera le abrió de nuevo las puertas a la selección mexicana, en donde asegura que le gustaría regresar.

«Dejo la puerta abierta a la Selección, claro que me gustaría estar ahí de nuevo, he platicado con ‘HH’, me dice que le gustaría verme con él, lo he pensando mucho», comentó.

Aseguró que, si se le da la oportunidad, estará en el Tricolor: «La decisión de selección la tomé hace tiempo, ahora quiero competir y lo he dicho, uno trabaja para ser titular, si se me da la oportunidad, ahí voy a estar».

Además habló del campeonato del León, en donde asegura que buscan ser un equipo de época: «Todavía estoy muy contento, lo estoy disfrutando con mi familia, merecíamos este título. Nuestro objetivo es ser equipo de época, el equipo está hecho para eso, hay esfuerzo por parte de la directiva, sabemos que no nos podemos conformar y queremos el bicampeonato».

Finalizó comentando sobre el torneo que brindó con La Fiera: «Es un honor que me califiquen como el mejor del torneo, he trabajado mucho para darle todo a mi equipo, mis compañeros me apoyan siempre».