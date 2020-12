México, 16 de Diciembre 2020. Joao Maleck abandonó la prisión de Puente Grande la tarde de del martes 15 de diciembre, después que la aseguradora Zurich hiciera el pago de poco más de tres millones de pesos que correspondían a la fianza.

«Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias afectadas, y a toda la gente decirle que yo entré siendo un Joao Maleck aquí en el penal y salgo siendo otro, deportivamente, y lo que más me importa como ser humano»,señaló Joao Maleck.

Maleck se expresó sobre las familias afectadas en el accidente automovilístico de junio de 2019: «La entiendo mucho y entiendo su dolor, le quiero pedir una disculpa, el día de mañana lo que necesite cuenta con mi apoyo, al igual que los niños, porque hay dos niños en este incidente que se vieron afectados y pedir una disculpa», expresó.

Acerca de su futuro en el plano profesional como futbolista declaró lo siguiente: «En el tema futbolístico tengo planes, sería lo primero que tendría que ver, tenemos una propuesta pero todavía falta definir muchos detalles, tuve la oportunidad de prepararme y entrenar por lo que salgo bien físicamente y con mucha motivación», dijo.

También habló sobre lo que le dejó de experiencia este último año y medio: «Ahora salgo un ejemplo para la sociedad, tengo que ser más ejemplo, salgo más responsable y maduro, son cosas que pasan que a cualquiera le pudo haber pasado, me tocó la suerte que fue a mí, me ha dolido muchísimo y me ha ayudado a mejorar como persona«, finalizó.