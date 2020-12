Monterrey, México, 28 de Diciembre 2020. La nueva era en Rayados con Javier Aguirre en la dirección técnica ha motivado a los jugadores juveniles a pelear por un puesto en el once titular, algo que no luce tan sencillo ante el gran potencial del plantel. Previo a la práctica matutina de este lunes, Eric Cantú reconoció la ilusión por la llegada del ‘Vasco’.

«Cada uno de nosotros sabe de todo el recorrido que ha tenido el profe (Javier Aguirre) en Europa, en selecciones y nosotros como jóvenes tenemos que aprovechar cada consejo y dar lo máximo en cada entrenamiento para ser tomados en cuenta».

Cantú, de 21 años, tiene dos años como jugador de Primera División en Rayados, sumó 136 minutos en la última temporada y sueña con ser contemplado en los próximos Juegos Olímpicos, ya que fue llamado por el seleccionador Jaime Lozano en algunas ocasiones para los microciclos durante el 2020.

«El reto es pelear un lugar en el once titular trabajando día a día aprovechar las oportunidades que se me brinden. En la selección también una linda oportunidad si me llega el llamado para los Juegos Olímpicos», expresó el jugador de Rayados.

El joven mediocampista de Rayados destacó que la pretemporada bajo el mando del técnico Javier Aguirre ha sido de gran valor de cara al primer semestre del 2021, donde además de disputar la Liga MX encararán la Liga de Campeones de Concacaf.

Rayados sostendrá su último partido de preparación en el Gigante de Acero ante Santos el martes 29 de diciembre.