CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE DIC. DE 2020.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), informa que, en diciembre del 2018, al inicio de la gestión, había nueve universidades públicas en situación financiera crítica, de las cuales dos han resuelto su problema estructural, a través de una fuerte transformación impulsada por sus rectores y con el apoyo de sus comunidades universitarias.

La SES recordó que, en 2018, el Gobierno Federal apoyó a estas universidades con el 100 por ciento del recurso requerido y en el 2019 el apoyo de la Federación fue del 50 por ciento, mientras que los Gobiernos Estatales apoyaron con el otro 50 por ciento a las universidades, haciéndose corresponsables del saneamiento financiero de sus instituciones.

Asimismo, se informó con oportunidad, que para 2020 no habría recursos adicionales, por lo cual las universidades deberían realizar cambios e implementar las medidas preventivas y correctivas que consideraran necesarias, que les permitieran concluir el año, cumpliendo con todos sus compromisos de nómina y contractuales y así transitar al siguiente año fiscal.

Entre las acciones impulsadas desde la SEP con las universidades destacan:

Implementación de programas de austeridad y ahorro, obligación que se extendió a 68 universidades públicas más.

Aplicación de reformas pensionarias, con un nuevo Reglamento de Pensiones y Jubilaciones que se incorpora a los Contratos Colectivos de Trabajo.

En el 2018, los recursos de las universidades alcanzaban sólo para cubrir sus compromisos de nómina hasta agosto; en 2019 ya alcanzaban para el mes de noviembre y en este 2020 dos universidades han sido saneadas. Los compromisos de nómina pendientes de las instituciones en crisis corresponden a las obligaciones del mes de diciembre, prestaciones, y aguinaldos. Todo gracias a los compromisos que año con año se les ha solicitado cumplir en los Convenios Extraordinarios.

Se han gestionado acuerdos con diversas instancias con las que las universidades presentan adeudos Fiscales o de Seguridad Social, como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, SAT, entre otros.

Se logró que en algunos casos se incremente la participación estatal en el subsidio ordinario a las universidades en crisis. Aun así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante solicitud de la SEP, realizó un esfuerzo extraordinario y a través de diversas economías, apoyó a seis instituciones, en las que sus Gobiernos Estatales aportaron el 50 por ciento: Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Cabe señalar que estas universidades han realizado acciones encaminadas a lograr su saneamiento financiero, encabezadas por sus autoridades con el apoyo de sus Gobiernos Estatales y sus sindicatos.

Las instituciones que ordenaron y que dieron certeza económica a sus comunidades a través de un esfuerzo impulsado por su rector y la comunidad universitaria fueron la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Las universidades a las que su Gobierno Estatal no aportó el 50 por ciento, ni atendieron las acciones de saneamiento financiero, no fue posible entregarles recurso desde la Federación, ya que no se trata de un rescate, sino de un apoyo para su reestructuración financiera de manera permanente.

Por lo anterior, la SES manifiesta su satisfacción por el resultado, a pesar de las condiciones actuales. Se trató de un esfuerzo conjunto, en el que las universidades y sus comunidades han logrado avanzar en reestructurar el ejercicio de su gasto.

De esta manera, se trabaja en conjunto con las universidades, AMOCVIES y ANUIES que apoyan fuertemente en temas fundamentales para la vida del país, como es la creación de la Red de Ultracongelación que coadyuvará para llevar a toda la población las vacunas contra el COVID-19, así como en la conformación de brigadas universitarias de voluntarios para la aplicación de la vacuna.