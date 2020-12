Tener el corazón roto es algo que inevitablemente a todas nos sucede al menos una vez en la vida, y aunque en ese momento parece que quizá no tendrás ganas de volver a enamorarte, la realidad es que con el tiempo y muchos apapachos saldrás de ese bache. ¿La buena noticia? Cuando la tormenta pase serás una mujer nueva, más fuerte, más sabia y con la experiencia suficiente para no cometer viejos errores.

Pero, para llegar al final del proceso deberás primero darte un respiro y pasar un tiempo a solas antes de volver a empezar un romance, esto con el fin de que tu corazón cicatrice las heridas y estés lista para volver a amar. Si ya has pasado por este trabajo de autoconocimiento y sanación, pero todavía tienes dudas si estás o no preparada para enamorarte otra vez, te damos las señales que prueban que ya superaste a tu ex ¡y estás lista para volver a enamorarte!

Ya no buscas algo que te haga falta

Cuando sigues lastimada o todavía no superas tu relación pasada, es común que brinques de un noviazgo a otro, relaciones fugaces que no te satisfacen porque inconscientemente buscas llenar esos vacíos emocionales que el dolor de tu ruptura y las “heridas de guerra” te dejaron. Cuando realmente estás lista para volver a enamorarte te das el tiempo de elegir con cuidado a tu siguiente pareja y quieres que sea alguien con quién sumar, es decir, una persona para compartir lo que ya tienes y no encontrar algo que te hace falta.

Dejaste de stalkear a tu ex

Puedes decirle a todo el mundo que tu ex ya quedó atrás, pero, siendo sinceras, ¿cuántas veces al día echas un vistazo a sus redes sociales? Incluso si ya le diste unfollow, es muy probable que continúes entrando a su perfil para enterarte de su vida, y de ese modo, de alguna manera sentir que no se ha ido del todo.

Aferrarte al pasado no te dejará avanzar, así que cuando por fin ya no te interese revisar su Instagram ni crear perfiles falsos para agregarlo a Facebook, no sólo estarás dando señales claras de haber sanado emocionalmente, también de ser un poco más madura cada día. Si todavía sigues haciéndolo, es hora de cortar de raíz y dejarlo ir para abrirle las puertas al amor una vez más.

Se acabó el enojo de tu relación pasada

Terminar una relación amorosa, sobre todo cuando se trató de alguien importante en tu vida, representa un duelo, y uno de los pasos para superar una pérdida es transitar por el enojo, así que es normal que durante algún tiempo sigues molesta con él y contigo por todo lo malo que vivieron.

Si esto te suena, pero ya es parte de tu pasado, si al fin lograste perdonarlo y perdonarte, y entendiste que todo es parte de un proceso de aprendizaje, entonces ya estás lista para volver a enamorarte.

Dejaste de creer que todos son iguales

Este punto es muy importante no solo porque representa un patrón de conducta: no todos son iguales, tú los eliges parecidos, y no, no nos referimos al físico, (aunque se parezcan), hablamos de su manera de tratarte, de ver la vida y/o llevar una relación. No es coincidencia que todos te hayan puesto el cuerno o que ninguno quiera comprometerse, y tampoco se trata de que algo esté mal contigo, según la psicóloga Karen Santana, esto está relacionado con el tipo de pareja que buscas inconscientemente.

Si ya has trabajado en ello y comprendiste lo que te ha llevado a este tipo de relaciones, entonces habrás entendido que no todos los hombres son iguales y sabes que en ti está la decisión de elegir de ahora en adelante un chico que vaya más ad hoc con tu personalidad y expectativas de vida.

Si reúnes la mayoría de los puntos anteriores, ¡felicidades! Tu corazón ha sanado y estás lista para volver a darle una oportunidad al amor, pero si todavía no lo estás entonces sigue trabajando en la relación más importante de tu vida: tú misma. No te presiones, verás que tarde o temprano te sentirás emocionalmente sana y fuerte para volver al ruedo.