Monterrey, México, 12 de Noviembre 2020. Por si había alguna duda, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, confirmó que los partidos de Rayados y Tigres en el repechaje, además de una eventual Liguilla, serán sin público en los estadios.

«Cero. No bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsables a la sociedad. Pero si bajan los contagios puede ser. Me gustaría que hubiera posibilidad pero eso depende de la misma afición», dijo el gobernador de la entidad norteña en el Estadio Universitario.

El ‘Bronco’ estuvo en la casa de los felinos en el anuncio de la campaña del Club Tigres «Unidos contra el Covid» que constará de una donación de mil cubrebocas reutilizables.

Nuevo León ha mantenido aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, lo que aleja la posibilidad de una reapertura parcial de los estadios de sus equipo de la Liga MX.