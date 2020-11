NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 24 DE NOV. DE 2020.- El gobierno municipal en coordinación con la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), reinstalará a partir del 7 de diciembre, los filtros sanitarios en los puentes internacionales con el inicio del programa Paisano y las próximas fiestas navideñas en que se contempla el arribo de miles de connacionales por esta frontera y con el objetivo de cuidar la salud de los habitantes.

A diferencia de otros años, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar mencionó que debido a la pandemia por Covid-19, no existen las condiciones para viajar a México.

«No son medidas de hostigamiento gubernamental, sin embargo, debemos respetar las restricciones que han implementado las autoridades de Salud para evitar un mayor riesgo de contagio en el tema del Covid-19”, dijo el alcalde.

Para evitar el ingreso a los viajeros que no respeten las medidas sanitarias, los módulos se instalarán a la salida de los puentes internacionales. Se tomará la temperatura, no deberán viajar personas con síntomas de la enfermedad, se limita a dos personas por vehículo, que no viajen adultos mayores o niños, se deberá portar cubrebocas y se aplicará el doble no circula.

“Somos un municipio con gran movilidad por ser un puerto aduanero. Ahora con la llegada de los paisanos incrementa el número de personas que transitan por esta frontera, por lo que debemos poner todas las restricciones para poder contener el tema de la pandemia y que no afecte la vida de las familias de Nuevo Laredo”, agregó.

Rivas Cuéllar destacó que con este tipo de restricciones y medidas aplicadas desde el inicio de la pandemia, Nuevo Laredo se ha mantenido en el séptimo lugar de contagios a nivel estatal, y se busca disminuir los riesgos de casos positivos para evitar regresar a Fase 1 con el cierre de comercios.