Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de noviembre de 2020).- Las casetas de vigilancia fitosanitarias que existen en Tamaulipas vienen trabajando de manera deficiente a pesar de que se ha hecho la quejas de ello ante las instancias competentes de gobierno y ninguna autoridad oficial han atendido dicha denuncia

Y lo anterior es una cuestión que preocupa a los productores de la entidad porque se pone en riesgo los logros en materia de sanidad vegetal y animal que ha logrado el estado en los últimos años.

Manuel Rodríguez García, integrante del sistema producto miel en la entidad, dijo, que esta situación es un asunto que afecta a sus compañeros, así como también a los agricultores, ganaderos y citricultores.

Porque en ellas, dice, se tiene la responsabilidad vigilar que no entren productos contaminados con alguna plaga, sin embargo en estas no se está operando como debiera de ser para seguridad de sus compañeros.

Por ejemplo en la apicultura cada año ingresan a Tamaulipas miles de colmenas de otras entidades del país que podrían venir con alguna plaga, pero como no existe vigilancia del personal asignado a las casetas siguen ingresando al estado apiarios de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato entre otros.

Y ante esta deficiencia, refiere, se termina afectando directamente a los productores, porque echa a la basura los esfuerzos que estos hacen para combatir o prevenir algunas enfermedades.

Estas casetas fitosanitarias, concluyó, operan en Llera, Tula, Altamira, Antiguo Morelos y Villagrán, en la que se supone que el personal debería verificar que los automovilistas no trasladen material vegetal, fruta o productos animales que puedan representar algún riesgo de plaga u enfermedad, pero se limitan a ceder el paso a los conductore