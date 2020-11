Ciudad Victoria, Tamaulipas (26 de noviembre de 2020).- Tras cinco años de permanecer abierto el socavón localizado entre las calles del 12 y 13 Berriozabal, trabajadores de una constructora privada de esta capital inicio la mañana de este jueves, los trabajos de rehabilitación del mismo.

Los gastos para estas labores serán absorbidas por el ayuntamiento local a través de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, y se calcula que en ocho días quede concluido estos trabajos.

Enrique Ramírez, encargado de la obra, explica, que para poder tapar el socavón se tendrá que abrir un boquete de aproximadamente de diámetro de 4×3 metros.

Sobre el tiempo que llevaran estas labores, detallo, de una semana, aclarando que estas acciones en ningún momento provocaran el cierre total de la calle, «la gente podrá circular normal por esta arteria, toda vez que solo se afectará el diámetro citado».

Por ello pide la comprensión y precaución a peatones y automovilistas que transitan por el referido sector.

Cabe destacar que los vecinos del sector no externaron su agradecimiento a la administración municipal, pues ni el ex alcalde Xicotenátl González, cumplió su palabra de taparlo a pesar de que fue una de las promesas que hizo en su campaña a los habitantes de esta zona, «pero como vienen procesos locales, el municipio quiere quedar bien para ganar votos», dejando en claro que por ello no pueden darle las gracias, porque dichos trabajos son obligación de la presidencia municipal de Victoria, aseguraron residentes de este lugar.