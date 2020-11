CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE NOV. DE 2020.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a algunos estados y municipios del país de mantener acuerdos político-electorales con grandes empresas consistentes en no cobrarles impuestos o algunos servicios.

Por lo que urgió a las autoridades del país a realizar mayores esfuerzos para hacerse de recursos económicos y de esta forma solventar las necesidades de la población que gobiernan, a fin de «no estar esperando el cheque» que representan cada mes las participaciones federales, sostuvo el presidente de México en su último día de gira por Baja California.

De acuerdo con el presidente López Obrador desde la década de los 80 del siglo pasado cuando se aprobó la ley de coordinación fiscal, la federación cobra todos los impuestos y de ello otorga un porcentaje a los estados y municipios del país; esa política – sostuvo – debe cambiar.

Hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno, se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios», aseveró.

De esta manera, el presidente de la República respaldó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, durante un acto en la caseta de libre peaje Playas de Tijuana, la decisión que tomó de exigir el cobro del pago del agua a grandes corporativos en el estado y que además poseían tomas clandestinas del líquido.

Si se hace un esfuerzo en cada estado, en los municipios para tener una mejor recaudación de ingresos locales, de ingresos propios se logra tener más presupuesto y poder beneficiar a más gente», destacó el jefe del Ejecutivo federal sin puntualizar cuáles estados o municipios del país son los que mantienen acuerdos indebidos con las grandes empresas del país.

En el caso de Baja California, se informó que se han cobrado mil 400 millones de pesos a empresas que no pagaban el agua y la acción sirvió para entregar una cantidad mayor de ese dinero a la Universidad de Baja California por concepto de adeudos que se tenían con la institución educativa.

De esta forma es como se avanza para ir transformando al país, desde luego esto no les gusta a los que estaban acostumbrados a tener influencias, agarraderas y se sentían muy cercanos a los hombres del poder, no les gusta a los que es se acostumbraron a vivir con privilegios, eso ya es el pasado», subrayó López Obrador.

El presidente indicó que su gobierno está poniendo orden en las casetas de cobro del país, en las aduanas y combatiendo la corrupción porque antes el dinero del presupuesto se repartía entre los privilegiados y los que integraban la alta administración pública federal.

Al tiempo, recordó que, por ejemplo en el pasado eran los gobernadores en Baja California los que «imponían a los directores de las aduanas» porque ahí estaba la corrupción y no se diga en las áreas de migración, los puertos y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) destacó el presidente de México al recalcar que esas malas prácticas «se están limpiando».