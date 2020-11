LA TENDENCIA ELECTORAL PRESIDENCIAL Gringa, ha provocado que Las Bolsas De Los Mercados Del Mundo Repunten…Tácitamente Como Que Ganan Certidumbre Con Una Posible Derrota Presidencial Electoral de DONALD TRUMP y deje de estar después de los primeros días de Enero, Al Frente Del Gobierno Estadounidense. Aunque La Elección Gringa, No Se Acaba, Hasta Que Se Acaba, de ahí que TRUMP hable de un fraude electoral imaginario, desde mucho antes del día electoral, pese a tener en su persona El Poder Presidencial…

LA DERROTA O TRIUNFO DE TRUMP no cambiará prácticamente en nada, La Forma y Fondo de Gobierno de Los Estados Unidos de Norteamérica, ya que seguirán fieles a Su Estilo Injerencista y Bélico, en La Política y La Economía de Los Países de Los Diversos Continentes Del Mundo, tal como lo han hecho y lo hacen en Las Naciones Latinoamericanas, entre otras, Incluyendo a México, en base a una Simulación de Amistad, Sus Pretextos, Luchar Contra El Narcotráfico, Terrorismo y Defender a Pueblos Más Débiles, entre otros pretextos. Su Objetivo, Expandir Su Interés Colonialista. La Política Exterior Gringa Se Sostiene Por Su Poder Militar y Económico, Nada Que Ver Con La Frase Del Benemérito De Las Américas que dice “Entre Los Individuos, Como Entre Las Naciones, El Respeto Al Derecho Ajeno Es La Paz” …No hay que olvidar que En La República Mexicana, El Embajador Gringo, HENRY LANE WILSON Promovió La Caída Presidencial de FRANCISCO I. MADERO, En 1913…

LA ESCORIA DEL ASENTAMIENTO DE 13 Colonias Británicas Puritanas que en El Siglo XVII Fundaron Gringolandia, atacando con premeditación, alevosía y ventaja a Los Naturales de Esas Tierras Americanas para luego confinarlos en “reservaciones”, por sentirse y pensar, Ser Protegidos De Dios. Los Liderazgos de Esas Colonias Firmaron Un Documento de Tinte Constitucional en el que basan Su Visión Democrática y Política Exterior Que Dice “Para El Bien General De La Colonia”. “Nosotros Los Abajo Firmantes, Pactamos y Concertamos Para Elaborar y Construir Aquellas Justas Leyes, Ordenanzas, Actos, Constituciones y Cargos Que En El Curso Del Tiempo Se Consideren Mas Adecuados y Convenientes Para El Bien General De La Colonia”. Desde Ese Tiempo El Gringo Impone Su Cultura y Economía En El Orbe…

EN CONTRAPARTE CON LO ANTERIOR, De Un Tiempo a La Fecha, para lograr objetivos, enarbolan La Bandera De La Defensa De La Libertad De Los Pueblos. Pero Sin Permitir La Convivencia Con Otras Formas De Pensamiento que no sea Su Modelo De Mercado. En 1803 compraron a Francia Florida y Luisiana, luego sería La Anexión de Texas y luego amenazando con embargar por una deuda Todo El Territorio Mexicano, TOÑO LOPEZ DE SANTA ANA con el pretexto de que Las y Los Mexicanos de Los Estados de California, Arizona y Nuevo México querían ser Estadounidenses, se apropian prácticamente de casi medio territorio mexicano. Luego Anexaron y Controlaron a Puerto Rico, Cuba, Panamá, Hawái, Filipinas, Alaska, Islas Vírgenes y Guam. La Política Injerencista Gringa en la actualidad es muy notoria en El Medio Oriente y Latinoamérica, de ahí las rasposas relaciones con Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua por citar unas. BENITO JUAREZ GARCIA Intentó Vender a Gringolandia por 4 Millones de Dólares unos Estados Mexicanos, pero La Autoridad Estadounidense de ese entonces se negó, al ver que se trataba de entidades federativas no tan atractivas como Las Del Noreste que Si Les Interesaban, pese a ello, El Oaxaqueño les cedió ciertas Concesiones que en los gobiernos del Siglo XX les serían retiradas…De Ahí que Perdiendo o Ganando DONALD TRUMP La Elección Presidencial Gringa, Nuestro México y El Gobierno Mexicano En Turno, Seguirá Con La Bota Del Tío Sam En El Pescuezo, aun cuando ello no se acepte formalmente, sino con una simulación amistosa y ventajosa como lo es El Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, entre otras cosas…

POR OTRA PARTE México actualmente no Vive Una Emergencia Sanitaria como otras naciones, Pero Si Una Crisis en Ese Rubro, En Lo Económico También existe Crisis, En Lo Social No, aun cuando si se da cierta crispación minoritaria en algunas regiones de la geografía nacional, sobre todo por la inducción política de gobernantes y gente de la iniciativa privada que ahora no puede hacer las corruptelas que con toda impunidad realizaban en Los Gobiernos Federales Neoliberalistas. Actualmente México Mediáticamente Vive Un Divisionismo que impulsan Las Minorías Que El Neoliberalismo Favoreció, en Tanto que El Presidencialismo De La Llamada Cuarta Transformación que encabeza El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Lucha Frontalmente Contra La Corrupción e Impunidad Heredada Del Neoliberalismo, sin que ello lo exima de cometer errores corregibles aun en contra de su naturaleza terca y contestaria, Ya Que Su Gobierno No Es Perfecto, Pero Si Perfectible, comenzando con aceptar, fallas y desatinos, ya que Es De Sabios Cambiar De Opinión…

SIN TENER UN CONOCIMIENTO TOTAL Del Constitucionalismo Mexicano, La Cofradía De Gobernadores Desafiantes Contra El Gobierno Federal, buscando saciar ambiciones personales y de grupo, tanto políticas como económicas, Con La Ley En La Mano, Al Final, Saldrán Con La Cola Entre Las Patas por culpa de sus políticas de confrontación de corte mafioso, Luego Que Sus Promesas De Ayer En Campaña…Hoy Son Promesas y Compromisos Incumplidos, y Todo Un Engaño Para El Mañana…Sobre El Particular, El Pueblo Tamaulipeco, Lo Vivió En El Ayer Del 2016 Con El Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Bajo Las Siglas Del PAN, Hoy—2020—Con El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas Padece La Falta De Palabra, Acciones y Hechos en Beneficio Del Estado y Las y Los Tamaulipecos, Podría Decirse que FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA No Cumple Eficiente y Cabalmente Con Su Obligación que con Su Voto, Tamaulipecas y Tamaulipecos le Confiaron para que fuese Gobernador Constitucional Del Estado de Tamaulipas e hiciera olvidar Las Corruptelas y La Impunidad De Los Gobiernos Estatales Del PRI, Como Andarán Las Cosas La Mayoría de y La Población Estatal, añora Los Gobiernos PRIístas, ya que eran ratas, pero al menos El Circulante Se Quedaba En Tamaulipas, aparte de no tener a PAN y Agua a La Ciudadanía y Sociedad Civil Del Estado Tamaulipeco, en beneficio de Un Muy Pequeño Grupúsculo de Tendencias Gansteriles Para Disponer Del Erario, Federal, Estatal y Municipal, esa voracidad es la que provocará problemas legales al presente Gobierno Sexenal Del Estado, pese al muy buen maquillaje financiero de Las Cuentas Públicas, Ya Que No Coincide Lo Que Se Dice, Con Lo Que Se Hace…

LA PLITIQUERIA QUE SE HACE EN VICTORIA, no ayuda, peri si estorba, que XICOTENCATL GONZALEZ URESTI como Presidente Municipal resultó Un Fiasco, no se pone a Discusión, que a La Fecha No Exista Voluntad Política Para Castigar Su Ineficiencia e Ineficacia, Ese Es Otro Boleto. Que PILAR LEAL GOMEZ como Alcaldesa Sustituta, su forma de llegar a La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria Sea Cuestionada, Es Una Forma, El Fondo, Lo Que Importa, Es Que De Resultados y Aunque No Traiga Una Varita Mágica, Haga Hasta Lo Imposible Por Mejorar La Imagen, Los Servicios y El Bienestar de Las y Los Victorenses. Las y Los Críticos, tanto de XICO, como de PILAR, Sus Baterías Las Deben Enfocar en Contra Del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ya que es Su Voluntad Política Lo Que Le Da Inmunidad a XICO y en La Presidencia Municipal de Victoria tiene a Su Prima Política y a quién se supone le dará todo su respaldo para que La Capital Tamaulipeca deje de Ser Una Caricatura Capitalina Decadente. Como Que a Las Críticas y Críticos Les Hacen Falta Ovarios y Testículos para Criticar a FJGCV, Independientemente, que sería bueno saber lo que han hecho y hacen personalmente, con recursos propios, por El Municipio Victorense y Sus Habitantes, aparte de la politiquería que hacen para tener espacios mediáticos, luego de que en su momento estiraron la mano para recibir migajas del erario de Victoria y tácitamente ser cómplices de irregularidades municipales en El Gobierno Municipal de XICOTENCATL GONZALEZ URESTI…

LA FALTA DE CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN Para Frenar La Movilidad y Las Aglomeraciones, Por Parte Del Gobierno Federal, Así Como Por Parte de Gobernantes Estatales, Presidentas y Presidentes Municipales del país y Muy En Especial en Tamaulipas y en El Municipio de Ciudad Victoria, provoca que El Coronavirus Del COVID 19, tenga Un Crecimiento Sostenido, tanto en Contagios, como Segando Vidas. México, Diariamente Reconoce que esta enfermedad no detiene su crecimiento de contagio, ni de mortandad, de ahí que internacionalmente, ya nos ubiquemos entre los primeros lugares a nivel mundial y Tamaulipas a Nivel Nacional y ni que decir de La Capital Tamaulipeca. Aunado a Que México y En Especial Tamaulipas, cuenta Con Un Sistema de Salud Público y Privado Insuficiente, lo cual es malo, muy malo y sobre todo sino se cuenta con suficientes medicamentos y atención a otras enfermedades ajenas Al COVID 19, se puede decir que El Sistema Sanitario Nacional Es Deficiente, Pero Lo Peor, Somos Los Que Habitamos El Planeta, Nuestra Nación y Nuestra Entidad Federativa que no atendemos correcta y puntualmente todas las recomendaciones para prevenir que La Contaminación de Tan Nocivo Coronavirus Nos Afecte, son contados Los Países donde sus habitantes cumplen casi al cien por cientos con todo tipo de medidas preventivas en contra del COVID 19. En Los Tres Niveles De Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, deben evitar que se desborde La Maligna Enfermedad Del Coronavirus Del COVID 19, Pero Principalmente, Nosotros, Los Habitantes Del Planeta, De México, Tamaulipas y Ciudad Victoria, Recordar que no Existe Vacuna Para Frenar este mortal virus. No Se Debe Olvidar Que La Influenza “A” Del Subtipo H1N1, Mas Conocida Como Gripe Española, se dice que fue mas peligrosa que El COVID 19, Calculando que ese tipo de Gripa privó de la vida entre 20 y 40 millones de humanos, afectando también a los animales, destacando Los Perros y Los Gatos junto con todo humano de la edad y constitución que fuese, en marzo de 1918 inicio esta pandemia y paulatinamente comenzó a desaparecer en 1920, se cree que la terminación de esta mortal enfermedad fue porque Los Sobrevivientes Ya Estaban Inmunizados. La Medicina en el primer cuarto del Siglo XX y la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, pero las medidas preventivas de limpieza y salud ayudaban. De Ahí Que El Confinamiento, El Lavado de Manos, y sobre todo El Cubrebocas, Lentes y demás medidas de tipo sanitario que se apliquen, pero sobre todo, evitar al máximo Las Aglomeraciones y La Movilidad, ello podría neutralizar al máximo Al Coronavirus Del COVID 19…

SIN DUDA ALGUNA, LA CLASE POLITICA Nacional y en especial La Tamaulipeca, Les Vale Madre La Crisis Sanitaria, anteponen a ello El Interés Político, Tanto, Personal, De Grupo y Partidista, La Simulación, Su Mejor Bandera, Hacen Como Que Hacen, Pero No Hacen, ya que no son congruentes con Los Hechos y Con Lo Que Dicen. La Mafia De Gobernadores Antilopezobradoristas, en algunas de sus entidades federativas que gobiernan y no bien, El COVID 19 ya los rebasó, La Federación, sea como sea, acude en su apoyo, Una Cosa Es No Tener Un Relación Tersa Con El Gobernador y Otra Muy Diferente No Hacer Nada Por El Pueblo que Gobierne Un Mandatario Rijoso Con La Federación…

PARA TERMINAR LA ENTREGA le decimos que en Una Consulta Popular Con El Pueblo De Tamaulipas, La Ciudadanía y La Sociedad Civil Tamaulipeca. De EUGENIO “Geño” HERNANDEZ FLORES y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a Cual De Los Dos, Las y Los Tamaulipecos a quien calificarían como Mejor Gobernador De Tamaulipas, El Primero Puesto Tras Las Rejas, Por El Segundo y Actual Mandatario Estatal…Sería Bueno Que Alguien se diera El Tiempo e Hiciera Ese Ejercicio, aunque sea sólo Por Las Redes Sociales, de ser posible con la caratula de La Credencial De Elector…Por Cierto, En La Elección de Gobernador en El 2022 El Partido Político Será Quién Gane y No La Persona…Las Elecciones Del 2021 en Tamaulipas Inducirán El Triunfo Electoral del Sucesor de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. Por MoReNa La Opinión Del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR será determinante, Tal Como Lo Es Ahora En El Estado De Sonora. ANA GABRIELA GUEVARA, seguirá al frente de su encomienda deportiva, mientras DURAZO VA EN POS DE La Gubernatura Sonorense, seguramente, contando con el apoyo de MANLIO FABIO BELTRONES Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…