Oaxaca.- El director técnico de Correcaminos Roberto Hernández, mencionó que la falta de contundencia en el sector ofensivo, fueron las principales causas de la derrota frente a Coyotes de Tlaxcala.

«Al final pagamos las consecuencias, terminamos perdiendo un juego que no se debió haber perdido, las condiciones las habíamos generado de tal manera que nos debíamos haber llevado no solo el empate si no la victoria, pero esto desgraciadamente no sucedió y lo real es que perdimos.»

Sobre el aprendizaje del encuentro el técnico naranja respondió: «Hay que ser contundentes, jugamos, entrenamos y trabajamos todos los días para finiquitar los partidos, hoy no supimos concretar en el área rival y ellos si capitalizaron una en la nuestra y ahí se generó la diferencia y ese es el aprendizaje que nos queda ser contundente, si tenemos una hay que meterla, si tenemos dos hay que meter dos y ese es el aprendizaje básicamente.”