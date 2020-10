En honor a mis 50 años de servicio docente ininterrumpidos, en todos los niveles del

Sistema Educativo Nacional, escribo esta vivencia que me permite adueñarme de una

experiencia que sirvió para futuras situaciones, el escenario fue la Escuela Primaria que me

vio nacer como profesor.

Julia, escolar de cuarto grado de una escuela primaria urbana, enclavada en una zona

de nivel socioeconómico bajo, de los muchos sectores en la gran Ciudad de México. Eran

tiempos de la séptima década del siglo pasado, 1970, cuando el Tren Subterráneo

Metropolitano (Metro), apenas tenía un par de años de inaugurado, con motivo de los

Juegos Olímpicos en el trágico México 68.

Era un día regular, la hora del recreo o descanso de las escuelas vespertinas, cuando

la puerta del aula se abrió intempestivamente para dar libre paso a Julia, pequeña, delgada,

de facciones muy finas y uniforme escolar humilde, medio descolorido. Iba acompañada de

otras niñas del grupo. Entraron a su salón y acusaron directamente con el profesor a Víctor,

un compañero de clase, tradicionalmente travieso y peleonero, aunque menos que su

hermano Juan, también del mismo grupo.

“Maestro -dijeron muy molestas las pequeñas- venimos a acusar a Víctor, porque nos

anda correteando y nos levanta la falda del uniforme a todas las niñas… ya le dijimos que

no nos gusta eso, pero no nos hace caso y solo se burla de nosotras…” decían con voz

atropelladas las ofendidas.

El novel maestro, recién egresado de la escuela normal, pidió a dos de los más

‘corpulentos’ de sus muchachos, llevaran a Víctor ante su presencia, lo que hicieron de

inmediato y después de unos minutos, cargado de pies y manos por cuatro ‘gigantes’ del 4º

“C”, el travieso y peleonero Víctor fue presentado ante la enérgica figura del maestro.

“Déjenme solo con él… gracias, pueden retirarse… gracias muchachos…” Y en

silencio la ‘banda de ángeles guardianes’ y las ofendidas salieron del aula, cerrando tras de

sí la puerta de hierro.

Solos, alumno y maestro quedaron de uno y otro lado del escritorio.

El maestro sentado, Víctor parado con la cabeza gacha, sin levantar la mirada ni un

ápice, en completo silencio, quizá esperando oír la perorata que seguro el ‘mayro’ le iba a

soltar.

“Haber jovencito, dijo con voz briosa el docente, ¿conque anda usted levantando el

vestido a sus compañeras?… -el silencio reinaba como si el mismo viento tuviera prohibido

pasar- ¿Le gustaría que a su mamá le hicieran lo mismo?” Con voz poco audible contestó

una negativa. “¿Y, a sus hermanas?” La misma respuesta en el mismo tono. Levantando la

voz un poco preguntó “¿Y entonces porqué anda haciendo esas groserías a sus

compañeras?” silencio como respuesta.

En un tono conciliador, intentando entrar en confianza, el maestro dijo “Haber Víctor,

el muchachito de apenas 10 años se extrañó hondamente del cambio de actitud del profesor,

dime, pero a lo macho… no tengas miedo, quiero saber ¿qué harías en el caso de que yo te

trajera a la niña más bonita de toda la escuela frente a ti… ¿Qué harías?”

Víctor se quedó pasmado ante tal pregunta, no podía creer lo que el joven docente le

estaba preguntando… “Anda dime…” Silencio por muy breves momentos, abriendo sus

pequeños ojos de tal forma que pareciera se le saldrían de sus órbitas por la pregunta

imprevista. Todavía para estimular la respuesta insistió: “se me hace que no le harías

nada…” Ante tal reto, Víctor siguió en su firme silencio, hasta que con voz firme pero muy

bajito dijo: “¡Le levanto el vestido!”

“¡Haaaa muy bien Víctor!

Y… ¿luego?” El muchachito de la colonia Ex hipódromo de Peralvillo, de la Cd. de

México, ahora se sorprendió más ante la pregunta intempestivamente directa de su

profesor… el silencio se repitió con mayor énfasis, quizá miles de cosas volaron en la

mente del escolar… “¿Qué pasó Víctor, ya ahí te quedaste… Nada más levantando el

vestido de la niña más hermosa de la escuela?” Silencio… ni los autos que pasaban por la

muy transitada Calzada de Guadalupe se escuchaban… el mismo silencio apagaba todo el

ruido ambiental.

“Víctor…” -dijo el maestro- el muchachito, tomando aire, fuerzas y templanza, con

una voz fija dijo muy claro y directo: “Le bajo los calzones”. La expresión se acompañó de

un gesto de triunfo, de una señal de éxito, de confianza en sí mismo y más cuando el

profesor de ese cuarto grado le dijo “Muy bien Víctor… ¿y luego?”

El descontrol del pequeño no tenía cabida, no podía creer lo que escuchaba, ese

espíritu de triunfo que antes había exhibido, se desvaneció estrepitosamente ante la nueva

pregunta… ¿Qué sigue? ¿Qué le hago? ¿Qué? Parecieran interrogantes que taladraban la

mente del pequeño… y el silencio volvió a reinar, el aletear de un pequeño mosquito ocular

se hubiera escuchado en el aula, pero la tensión nerviosa del niño parecía ocupaba todos los

espacios.

“Víctor… ¿y luego?… ya tienes a la niña aquí frente a ti, le subiste el vestido, le

bajaste los calzones ¿y qué más Víctor?” Parecía que el timbre de la escuela iba a sonar en

cualquier momento, anunciando la terminación de la hora de descanso… pero seguro

faltaba tiempo y todo indicaba que el pequeño se negaba a hablar o no sabía que más

hacer… Cuando de repente, se le iluminó el rostro y con voz casi atropellada, firme,

estable, seguro de sí, Víctor dijo “¡¡¡Le doy una nalgada y me echo a correr!!!”

Víctor estaba feliz de haber respondido el cuestionario fantasioso de su maestro de

cuarto grado, no le interesó el regaño, llamada de atención o la amenaza de mandar traer a

los papás, el muchachito estaba orgulloso de su reaccionar.

¿Cómo regañar a un escolar que seguramente aprendió observando que las mujeres se

molestan si les “levantan” el vestido? El aprendió viendo a los adultos que levantar del

vestido es solo para nalguear a la mujer y hacerla enojar. Lejos estaba de la caricia

morbosa, irrespetuosa de los adultos hacia ellas.

Víctor con su última respuesta demostró que repite lo que ve en su contexto social,

por eso encontró la forma divertida de participar en el juego solitario de molestar a las niñas

de su grupo y pese a que sabía estaba haciendo algo negativo, se defendía con golpes para

no ser llevado ante la autoridad: su profesor.

Usted ¿hubiera castigado a Víctor?