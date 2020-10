Pese a que las elecciones de Hidalgo y Coahuila proyectaron a Morena como un instituto desorganizado y endeble –es decir, “presa fácil” para la oposición en Tamaulipas– el Partido Acción Nacional decidió no correr riesgos, y determinó que su candidato a la presidencia municipal de Reynosa, centro neurálgico de la entidad, sea GERARDO PEÑA FLORES.

En efecto, el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado resultó ser, después de cálculos aritméticos y análisis de riesgos –¡y mediciones de posicionamiento al interior de su partido, por supuesto!–, la mejor propuesta del PAN para la Alcaldía de aquella ciudad fronteriza, habida cuenta de que Reynosa, con su extensa lista nominal y la influencia política que irradia al resto de la entidad, debe resolverse con escrupuloso cuidado.

… Por todo lo que ella implica.

Y GERARDO PEÑA, quien en 2007 ganó la elección para Alcalde pero le arrebataron el triunfo a punta de bala, volverá a la contienda municipal pertrechado por más de una intensa década de aprendizaje, de modo que su regreso al territorio electoral se convertirá en una verdadera lección cívica.

Sus compañeros de partido que “pican piedra” allá en busca de la postulación, deben ir pensando en segundas alternativas, pues GERARDO ya construye liderazgo social y político con el respaldo y la adhesión de organismos empresariales y de la sociedad civil, cuyos dirigentes están convencidos de que, hoy por hoy, el Presidente del Poder Legislativo de Tamaulipas responde a las necesidades de una ciudad como Reynosa.

Prepárese, pues, para la ronda de negociaciones que vendrán al interior de Acción Nacional, una vez que se cumplan los tiempos y se corran los protocolos para anunciar oficialmente la Buena Nueva.

¡Habemus Candidato!

PAN: EL ÚNICO “AMARRADO” DEL PAN ES CHUCHO NADER

Vuelvo al Partido Acción nacional para compartirle que el único “amarrado” para la contienda del 2021, es el Alcalde de Tampico, JESÚS ‘Chucho’ NADER, quien va por la reelección, aunque también hacen [pre] campaña MON MARÓN, para diputado federal; ROSA GONZÁLEZ, para la reelección y RENÉ SANTÍES BARRIOS, para diputado local por el distrito norte.

Claro, en Madero hace lo propio el diputado JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA: mientras que en Matamoros se miden en territorio los diputados IVETT BERMEA y HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR; en Río Bravo corretea la liebre infructuosamente, la diputada ROXANA GÓMEZ PÉREZ, condenada a la derrota; mientras que en Victoria, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, va por la alcaldía, tras cubrir el interinato de Xico.

En Nuevo Laredo, también la corretean MANUEL CANALES BERMEA, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR; mientras que en Altamira, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA ya parece traer de las orejas la liebre, pese a que el cacique JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS se empeña en tironearle los bigotes al tigre.

HUMBERTO PRIETO, UN PASO MÁS HACIA LA POSTULACIÓN

En Reynosa, entre tanto, el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, dio un paso más en las filas de Morena hacia su postulación, al poner a disposición de la sociedad reynosense su oficina de Gestoría y Apoyo Social, que brindará servicios gratuitos en materia de salud, asistencia jurídica, odontología, corte de pelo, inglés como segundo idioma y nutrición.

PRIETO HERRERA convocó a rueda de prensa para anunciar la apertura de su oficina, ubicada en las calles de Juárez y Pedro José Méndez, sector centro, donde personal capacitado estará atendiendo de 8Ñ00 de la mañana a 3 de la tarde a la ciudadanía, en grupos para atender los protocolos en materia de salud y evitar los contagios de Covid.

En su comparecencia ante casi medio centenar de periodistas, el ex diputado federal afirmó que esa iniciativa es producto del altruismo que lo ha caracterizado, de modo que detrás de este servicio gratuito a la población, no hay otras intenciones, salvo servir.

¡Enhorabuena!

MELHEM, LA 63 LEGISLATURA PODRÍA SACAR AVANTE EL 2021

Rumbo a los comicios del 2021, el presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, tiene la opción de recurrir a sus compañeros de la 63 legislatura federal para potenciar la operación tricolor en territorio, pues independientemente de que no pocos de ellos podrían ser candidatos exitosos, todos serían magníficos coordinadores distritales de la entidad.

Tal es el caso de MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VIECENTE en Tampico; MONSERRAT ARCOS y ESDRAS ROMERO en ciudad Madero; YAHLEEL ABDALÁ en Nuevo Laredo; MARÍA ESTHER CAMARGO en Reynosa; ALEJANDRO GUEVARA en El Mante; MIGUEL GONZÁLEZ SALÚM en ciudad Victoria, o el propio BALTAZAR HINOJOSA OCHOA en Matamoros.

Sin excluir a PEDRO LUIS CORONADO, dirigente estatal del sector popular, quien ya es considerado en Matamoros como el “candidato natural” a la presidencia municipal, habida cuenta de su desempeño como líder de uno de los más abigarrados sectores del PRI, pues en sus filas militan desde acaudalados empresarios, hasta tianguistas y aseadores de calzado.

PEDRO LUIS ya trabaja en territorio su posibilidad, de cara el 2021, mientras que en Tampico, ‘Paloma’ GUILLÉN parece no desdeñar la posibilidad de contender por la presidencia municipal, en cuya candidatura tendría a su favor la operación de los líderes que antaño le dieron éxito político al Revolucionario Institucional.

Y en Matamoros, no sería desdeñable que BALTAZAR HINOJOSA aceptara contender por una diputación federal, aunque parece un hecho que apoyaría la propuesta de PEDRO LUIS para la alcaldía.

Y en Reynosa, la señora de LUEBBERT, MARÍA ESTHER CAMARGO, podría convertirse en una excelente operadora de territorio, si no es que candidata a la Alcaldía, pero tenemos entendido que hoy por hoy no se interesa en la postulación.

Ya le habíamos dicho en este mismo espacio, que ALEJANDRO GUEVARA COBOS podría ir como candidato a diputado federal por el 6º distrito, mientras que en ciudad Victoria, el PRI podría recuperar la alcaldía si postula para esa responsabilidad a la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN.

ADRIANA LOZANO ‘PICA PIEDRA’ EN MATAMOROS

Vuelvo a Matamoros para mencionar que la Diputada Federal Adriana Lozano Rodríguez, quien hace ‘talacha’ por la candidatura a la Alcaldía, aseguró que el Paquete de Económico para 2021 es responsable y abona a generar certidumbre en la economía; “se mantienen finanzas públicas sanas, no endeuda al país, no aumentan los impuestos y no impone gasolinazos”, afirmó.

LOZANO RODRÍGUEZ enfatizó que, a pesar de la dimensión de la crisis, ninguna calificadora, ningún agente financiero está poniendo en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas en México, “eso es un gran logro y un gran factor de certidumbre para la economía”.

Respecto a la reserva a Ley de Ingresos de la Federación 2021, que permitía reasignar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, adelantó que la próxima semana se presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, para que el Gobierno Federal tenga recursos para la vacuna del Covid-19.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas sumó este miércoles 96 nuevos casos de COVID-19 y 14 defunciones asociadas al virus, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, tras asegurar que la posibilidad de un rebrote y las restricciones que conlleva, pueden presentarse de no extremar precauciones. Al corte del 21 de octubre, la cifras de la pandemia en Tamaulipas son de 31,183 positivos acumulados, de los cuales 27,175 se han recuperado y 2,702 han fallecido-].

DIF REYNOSA APOYA AL PERSONAL DEL ISSSTE

A propósito de Reynosa, con el propósito de continuar apoyando a los diferentes sectores de la población, el sistema DIF entregó diversos apoyos al personal médico, de enfermería e intendencia que labora en el ISSSTE Reynosa.

En representación del DIF Reynosa, el presidente del Patronato junto a su equipo de trabajo, visitó las instalaciones del ISSSTE, para entregarles artículos de la canasta básica, sueros, bebidas hidratantes, cubrebocas, caretas y desinfectantes.

A nombre del personal del ISSSTE Reynosa, el director JUAN HÉCTOR BRISEÑO GONZÁLEZ encabezó la comitiva que recibió los apoyos entregados por el personal de DIF Reynosa.

Ante la pandemia derivada por el coronavirus, personal del DIF Reynosa se mantiene trabajando y apoyando a los diferentes sectores de la localidad, sin dejar de lado al personal que labora en los hospitales públicos.

La pandemia continúa y desde el inicio de la misma, el personal que trabaja en diferentes áreas en las instituciones médicas, ha estado dando la batalla al COVID-19.

El presidente del Patronato señaló que seguirán trabajado diariamente en beneficio de los sectores más vulnerables de Reynosa, incluidos los hospitales públicos.

Por hoy es todo.