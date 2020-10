Ya hablan de un rebrote,

¿y cuándo se ha domado?

contagio no se ha frenado

y el Covid va contentote…

Llamado es a cuidarnos,

a evitar reunión masiva;

no perdamos perspectiva

pa’ evitar contagiarnos…

El estado de Tamaulipas, nuestro estado, está condenado a sufrir una segunda ola de contagios del virus Cov-Sar2, Covid-19 o conocido coloquialmente como coronavirus.

La titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, independientemente que porta cubrebocas multicolores o de sonrisas, debe estar preocupada ante esta realidad.

MOLINA ha reconocido que la entidad muestra “señales alarmantes de un rebrote de Covid-19”; lo que significa que aumentarán los casos de contagios, la ocupación hospitalaria y —lamentablemente— las defunciones.

La Secretaria de Salud en la entidad tiene varios frentes abiertos. Por un lado, está el combate al Covid-19; por otro lado, está la irritación social de los profesionales de la salud por un presunto desabasto de insumos y medicamentos, así como deficiencias laborales en las que operan; y, para colmo, la metralla sindical que busca “reventarla”.

La encargada de la salud pública en la entidad, reconoció que la emergencia sanitaria está lejos de terminar; ante ello sigue insistiendo a la población a que atienda las recomendaciones para contener la curva de contagios.

Por ejemplo, ALEJANDRO MACÍAS, ex comisionado nacional contra la Influenza, advierte que no hay una directriz nacional para contener el aumento en contagios y cada estado hace lo que puede, con lo que tiene, para frenar la curva.

Además, estados como Jalisco, ya adoptaron medidas radicales como frenar las operaciones durante 14 días a partir de mañana viernes (30/10/2020), desde las 19 horas y hasta las seis horas del día siguiente.

El gobernador de dicha entidad, ENRIQUE ALFARO, agregó que durante los fines de semana las restricciones serán desde las seis horas del sábado hasta las seis horas del lunes.

Por otro lado. Países europeos como España, Alemania y Francia, por citar unos ejemplos, ya regresaron al confinamiento obligado; en el caso de España está decretado el “toque de queda”.

Con lo anterior, no resultaría nada extraño ni mucho menos sorprendente que Tamaulipas frene, en breve, las actividades comerciales no esenciales adoptando medidas más radicales para frenar una curva que no ha dado muestras de adelgazamiento.

Resulta alarmante que de la semana 42 a la 43 aumentaron los contagios en un 32 por ciento y sólo en un día se registraron 203 casos en Tamaulipas, según cifras dadas a conocer por MOLINA GAMBOA.

La titular de Salud asegura que se ha comprobado que los focos de contagios están en las reuniones familiares como bodas, bautizos, quinceañeras y cumpleaños; por ello llamó a no organizar fiestas de Halloween o Día de Muertos…

MOLINA advierte que la reactivación económica es para proteger los empleos, generar ingresos que las familias necesitan; no para recuperar la vida social con fiestas y menos relajar las medidas sanitarias. Las consecuencias saltan a la vista… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.– Dentro del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, se insiste en remarcar el nombre de ÓSCAR ALMARAZ SMER como el único personaje que podría arrebatarle el poder municipal al Partido Acción Nacional en la Capital… De boca en boca se comenta que, si ALMARAZ se decidiera y consiguiera esa “utopía”, de facto se convertiría en el candidato natural a la gubernatura del tricolor por Tamaulipas, por encima de al menos cuatro figuras que ya levantaron la mano… Pero, pero, pero, ALMARAZ tiene algo muy poderoso que lo frena; ¿no quiere jugar o hace creer como que no quiere jugar…? Ya falta poco para dar a conocer toda la historia, hay que esperar los tiempos… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– Al interior del Revolucionario Institucional capitalino, no todos ven con buenos ojos que ÓSCAR ALMARAZ pudiera ir en la boleta electoral en el próximo proceso 2021, porque su triunfo aplastaría los planes futuristas de varios cuadros tricolores que miran ilusionados el 2024… Si ALMARAZ se convirtiera en candidato, se advierte que se promovería un voto cruzado desde las mismísimas fuerzas tricolores, por extraño que pudiera sonar; ya no hay razón para ser disciplinados ni unidos en tiempo de hambruna política… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, al parecer ya consiguió lo que buscaba y era que su clan no soltara los hilos del poder con el cambio de Gobierno el próximo año… Cuentan que cuentan que la alcaldesa de Altamira, ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, podría ir en la boleta electoral como candidata a la diputación local del distrito 18, pero con la condición de que no se pongan en riesgo la hegemonía azul en ese municipio… También cuentan que la idea no es premiar al clan de JUVENAL, sino garantizar el triunfo en la Alcaldía de Altamira y para ello las pláticas van muy avanzadas y es cuestión de días para que se confirme la versión… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Eso del “nuevo PRI tamaulipeco” que encabeza ÉDGAR MELHEM SALINAS, al final de cuentas no resulta tal cosa en la práctica… Cuentan que cuentan que, en la designación de delegados para los municipios tamaulipecos, MELHEM está empleando puros dinosaurios, de ésos que no se espantan tan fácil ante la primera agitación o rebelión… También cuentan que, si MELHEM emplea a puros dinosaurios como delegados, es porque el PRI se está quedando sin cuadros, por ello se ve en la necesidad de usar lo que tiene a la mano o más bien usa a los que no se han ido o más bien nadie los ha querido en otros partidos… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… En Matamoros persiste la incógnita y la zozobra para quienes conforman la base del Partido Acción Nacional, pues nadie sabe a ciencia cierta cómo van las negociaciones tendientes a pavimentar el terreno para un supuesto regreso al poder municipal… Cuentan que cuentan que antes de sacar un candidato a la Alcaldía matamorense, lo que más importa es asegurar la operación política de los diversos “clanes” dentro y fuera del PAN, pues de nada serviría un candidato sin acuerdos que lo reconozcan como tal y le garanticen la estructura necesaria para ganar… ¡Ay ojón…!

++CUENTAN QUE… En Palacio Nacional hay un choque de trenes entre quienes desean que los futuros candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional sean “lopezobradoristas puros”, es decir con reconocido ADN de la Cuarta Transformación, y quienes reconocen que de ser así no habría cuadros para cubrir todas las posiciones… Cuentan que cuentan que de llevar a cabo esa medida y se replicara en Tamaulipas, no habría suficientes candidatos o de plano serían verdaderos desconocidos que para el caso sería lo mismo y allí tienen el 2019 como mejor ejemplo… ¡cátelaboca compadre! ¡Upssss!

Gracias. Hasta mañana…

Comentarios: letrasprohibidas2011@hotmail.com