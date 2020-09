La postura del primer sindico Luis Torre Aliyán, de no asistir al segundo informe del Alcalde de

Victoria antes de ser aplaudido debería ser reprochado por la sociedad, igual o peor el

posicionamiento de los regidores del movimiento ciudadano, que califican como única verdad del

alcalde el abandono en que tiene a la capital del Estado, pero ¿y ellos que hacen?, se les olvida que

están ahí para defender al pueblo y que son un Cabildo.

De verdad que nada que destacar por parte de González Uresti, un informe lleno de mentiras, de

buenas intenciones y de lamentos, culpando de todo a sus antecesores en el cargo, la verdad nada

que destacar, la evidencia del pésimo gobierno está en las calles, en las colonias y sectores de la

capital del Estado, la respuesta a su mal gobierno en la redes sociales.

Los regidores se olvidan que fueron votados al igual que González Uresti, e igual son responsables

de la mala actuación que registra esta administración, del saqueo de las arcas municipales, del abuso

de poder, del pésimo servicio de recolección de basura o de alumbrado público, simplemente son

unos agachones.

Me extraña la actuación de Luis Torre Aliyán, cuando prefiere no asistir a un informe que acudir a

interpelar y denunciar ahí mismo los actos de corrupción e irregularidades en las que ha incurrido

el alcalde y donde él también es cómplice porque de una u otra manera él también ha firmado

documentación oficial para que estos actos de corrupción e irregularidades se concreten.

Lo más fácil para nuestros representantes en el Cabildo es echar culpas y evadir su responsabilidad

sobre todo cuando se sabe y se han denunciado una y otra vez las irregularidades que se cometen

en la administración municipal.

En relación a ello vaya que caló hondo de Mario Flores Pedraza, Presidente de la COPARMEX, Victoria

cuando señala que a dos años de que inicio esta administración, los empresarios y también los

ciudadanos siguen esperando que se cumplan las promesas de campaña y para empezar no se han

eliminado los parquímetros, ni se ha garantizado el abasto de agua, que fueron sus principales

compromisos.

No se ha modernizado la calle Hidalgo, no se ha creado el tren de pasajeros Victoria -Santa Engracia,

no se han tapado los baches, ni se ha construido una ciudad del conocimiento, no se ha detonado

el desarrollo económico, ni se ha erradicado la corrupción, ni el amiguismo, dice.

El Presidente de COPARMEX precisa que González Uresti empezó mal el 2020, desde que hizo y

aprobó un presupuesto mal balanceado desde donde se privilegian muchos servicios intangibles y

el arrendamiento de maquinaria a costa de la obra y la inversión pública, los escándalos de

corrupción abundantes casi a diario de se descubren más empresas que están siendo investigadas

por la autoridad en materia de corrupción.

La práctica desleal y corrupta con la que se asignan las compras y las obras por parte de este

gobierno resta competitividad al sector empresarial de la ciudad y hunde más la grave situación

económica y social que se tiene, en fin.

2.-Están en su derecho los gobernadores que abandonaron la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la salida de

10 Gobernadores que ahora pertenecen a la alianza federalista entre ellos Francisco García Cabeza

de Vaca.

“Hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores”

diría Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, ello a falta de diálogo y colaboración efectiva con el

gobierno federal, ese fue su argumento.

Lo cierto es que los mandatarios insisten y buscan construir un espacio de diálogo y colaboración

efectiva, sobre todo cuando se trata de ver lo relacionado a acuerdos con la federación que

beneficien a los Estados, principalmente en materia presupuestal, y es válido y legítimo, veremos.

Por cierto y por falta de espacio en breve le comentare el revés que dio la Suprema Corte de Justicia

de la Nación al Congreso Estatal que encabeza Gerardo Peña Flores, después de que los ministros

en sesión remota resolvieron invalidar múltiples reformas a la Ley Electoral de Tamaulipas.

Por lo pronto les diré que el Congreso Estatal, está obligado a enmendar la plana en materia

electoral a raíz de la acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de diversas

disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, reformada mediante decreto LXIV 106, publicada en el periódico oficial del Estado con Fecha 13 de Junio del 2020.

