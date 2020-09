Cd. de México, 29 de Sep. de 2020.- La Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Montserrat Arcos Velázquez, llamó a la unidad de este instituto político, para frenar conductas carentes de ética e ideología partidista. “Nuestra propia composición diversa es nuestra fortaleza, sólo hay un PRI, al que hoy defendemos sus dirigentes de sectores y organizaciones”, puntualizó.

Sostuvo que no se tolerará la “falta de ética y de compromiso de las ex diputadas federales Lourdes Quiñones, María de las Nieves García Fernández y el ex diputado Willy Ochoa”, entre otras personas, quienes, usurpando funciones, han contactado a ex legisladores federales para ofrecerles candidaturas por una supuesta alianza entre PRI, PRD y PAN.

La dirigente del ONMPRI dijo que “la historia de México, no puede concebirse sin la participación protagónica del PRI. Su grandeza se debe a su disciplina, experiencia e institucionalidad, pero más que nada, a la unidad partidista, a la que hoy apelamos, dejando la puerta abierta para quienes tengan algo que aportar y, también, para quienes ya no quieran hacerlo”.

Arcos Velázquez aseguró que “hoy, como nunca, nos necesitamos y México nos necesita más, pero sin dobleces, sin usurpaciones ni engaños. El PRI ya inició su proceso de saneamiento”.

Añadió que, por ello, “no permitiremos que voces sin representación política y legal de nuestro partido engañen a nuestra militancia, creando confusión y alentando con esas acciones ataques de la oposición a nuestras filas y a nuestra dirigencia nacional, que encabeza con toda calidad moral el Presidente Alejandro Moreno”, quien ganó con la confianza de 1.8 millones de priistas a lo largo y ancho del país.

“En su momento, se analizará la expulsión del partido a cualquier persona que cometa estos actos”, aseveró.

En otro tema, René Juárez, Coordinador del Grupo Parlamentario, afirmó que en la búsqueda de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI “no tenemos ninguna otra inquietud que no sea la de poder contribuir a que este país resuelva sus problemas y salga adelante. Problemas, por cierto, que son muy graves”.

A su vez, Alejandro Moreno aseguró tener confianza plena “en las instituciones, en el respeto a la ley, a los acuerdos parlamentarios que se construyen en una Cámara plural, con distintas representaciones políticas y donde el partido, de manera firme y clara, exigirá lo que de manera legítima nos corresponde como fuerza política y como Grupo Parlamentario”.