Ciudad de México. 18 agosto 2020. El video sobre presuntos sobornos relacionados con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, indicó que todo el dinero observado en la grabación se utilizaba para comprar voluntades, conciencias y para comprar votos.

No obstante, refirió que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de decir si es la cinta que Lozoya Austin presentó como prueba para señalar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por sus vínculos en el caso Odebrecht o es otro.

“Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, intelectuales orgánicos”, expresó.

El mandatario federal dijo que fue rara la difusión del video en el que aparece Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, y Guillermo Gutiérrez Badillo, quien hasta el lunes fungía como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

En las imágenes se observa que ambos revisan y cuentan fajos de billetes, de 200 y 500 pesos, para luego meterlos a una maleta negra.

“Lo subieron clandestinamente antier y nadie lo vio. Ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía, y poco después sale el famoso video”, expresó.

“Desde luego que no lo había visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambio o es otro. Se está aceptando como válido porque ha habido reacciones”, agregó.

Sin embargo, López Obrador consideró que los medios de comunicación no le han dado mucha importancia a la grabación a diferencia de lo que hicieron en 2004 con la cinta que mostraba a su exoperador político, René Bejarano, en una situación similar.

“Ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales. Las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al internet, muchos se informan por televisión abierta”, indicó.

Insistió en que lo primero es informar al pueblo, e incluso dijo que a él le gustaría que este caso se considerara un asunto de Estado, que la FGR dé a conocer la denuncia completa e informe si es este el video u otro.

Lo segundo, apuntó, es recuperar el dinero, ya que aunque en el video exhibido el lunes se ve bastante, consideró que eso es apenas una mirruña de lo que se robaron.

Lo tercero, comentó, sería un eventual juicio a expresidentes, si es que están involucrados, pero sostuvo que esto solo se podría hacer con una consulta ciudadana.

“Yo estoy por el punto final, es decir, que se investigue y castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante y que no haya venganza. Por eso lo de la consulta porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale que yo estoy vengándome”, enfatizó.

“Por eso es muy importante lo que hará la Fiscalía, es un tema emblemático, yo les diría, histórico sobre corrupción y sí nos importa, por eso lo trato, porque desde hace mucho fui de los primeros en señalar que el principal problema de México era la corrupción y esta es la prueba”, manifestó.