En lo que nos pareció de inmediato una noticia inusitada, pero no inesperada, el

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez,

no se anduvo por las ramas y dijo que es desalentador el panorama que se

avisora en el 2021 para el país y los estados y advirtió que México tendrá que

lidiar con las crisis gemelas más severas del último siglo, la sanitaria y la

económica.

Añadió que en éste año tuvimos tres amortiguadores que absorvieron el

impacto del COVID-19 y fueron: las coberturas del precio del petróleo, los

fondos para los choques económicos y “los guardaditos que tenía el gobierno”.

Como profesional de carrera en éstos menesteres, Herrera Gutiérrez dijo que

todos esos recursos, es decir, los fondos de Estabilización de los Ingresos

Presupuestales y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas; así como la mayor parte de los guardaditos van a ser utilizados

éste año y en el 2021 “ya no va a haber ese colchón ni esos guardaditos”,

además de que el precio de las coberturas petroleras va a ser menor en 22%

que en las de éste año.

Habló también de otra restricción más para la economía mexicana, que es la

contratación de la deuda; pronosticó que el PIB va a caer y aunque nuestro país

no está contratando más deuda, la valuación de ésta va a aumentar por el

componente de que está solicitada en otra divisa.

“Entonces eso puede hacer que la deuda aumente….no sé, entre 7 y 10 puntos

del PIB, entonces no vamos a tener espacio para pedir mucho más y más bien

vamos a tener que empezar a poner a la economía en una trayectoria

descendente”, remarcó.

De antemano anunció un recorte en el Presupuesto de Egresos de la

Federación, que enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8

de septiembre y adelantó que habrá menos recursos que los que se solicitaron

para éste 2020 y en cuando menos los dos últimos años fiscales.

Después de éste comunicado oficial salió otro sobre del mismo tema, más o

menos en los mismos términos, pero en el que de entrada Arturo Herrera

afirma que para el 2021 empezará a recuperarse la economía. Haber si su

honestidad y profesionalismo no le cuesta la chamba.

Por cierto el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, asegura

que al sector empresarial del país le queda claro que el Gobierno Federal que

encabeza Andrés Manuel López Obrador, es de los peores del mundo,

haciendo hincapié en que ha realizado una de las peores gestiones en el

mundo en cuanto al manejo sanitario y económico de la pandemia del COVID19.

De Hoyos Walther, quien sostuvo una rueda de prensa virtual acompañado de

representantes de ese sector en el país, acusó a la Federación de falta de

pericia o voluntad política.

Luego habló de lo que esperan del Segundo Informe de Gobierno del

Presidente López Obrador y dijo que fue un año especialmente complejo y es

claro que hay una causa exógena que ha debilitado el margen de acción

también de los gobiernos federales.

“Lo que si es evidente es que hay un pésimo manejo de la emergencia sanitaria

y de la crisis económica, lo que sintetizaría en éste período es que los efectos

nocivos, ineludibles muchos de ellos, porque es una circunstancia inédita de

ésta pandemia, se han exponenciado por la falta de medidas oportunas y

pertinentes”, remarcó.

Admitió, sin embargo, que todo el mundo prácticamente ha sufrido los efectos

de ésta pandemia, <<pero ahora que empiezan a acumularse meses es

evidente que una de las peores gestiones en el mundo es la del presidente

López Obrador para poder atajar ésta pandemia>>.

En el supuesto caso, sin conceder, de que los expresidentes llegaran a ser

enjuiciados, lo que nos preguntamos –sin ser expertos en la materia– de que

los irán a acusar específicamente y si tienen pruebas fehacientes de sus

imputaciones, si los presuntos delitos no han proscrito y si va a ser retroactiva

la ley.

Es puro circo, maroma y teatro, de los más de 100 ex funcionarios de denunció

el director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, a más de un mes de

haber empezado la telenovela es fecha y hora que aún no hay ningún detenido

e incluso el dueño o ex de Altos Hornos de México, de apellido Ancira ya les

dijo no les pago y se la comiéron. Perro que ladra no muerde, decía mi abue.

La Doctora Karla Villarreal Sotelo, que es

académica y científica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por

su trayectoria profesional recibió la Presea Mujer Profesionista 2020, que le

entregó la presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa,

A.C. (AMPRAC), Erika Cruz Flores, ceremonia que se llevó a cabo en el marco

del festejo del 38 aniversario de la organización.

Cruz Flores dijo que para la premiación se abrió una convocatoria a toda la

sociedad de Reynosa, en la que organismos, universidades y asociaciones

nominaron a una candidata, con un jurado calificador conformado por

reconocidas mujeres profesionistas de ésta ciudad fronteriza, que dictaminó el

premio para la académica de la UAT “por su sobresaliente trayectoria en el

ámbito profesional”. Felicidades.

De buena fuente supimos que en continuidad a las acciones de vinculación

impulsadas por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

José Andrés Suárez Fernández, la Unidad Académica de Trabajo Social y

Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) y la Universidad de Seguridad

de Justicia de Tamaulipas (USJT) firmaron un convenio específico de

colaboración.

Dicho acuerdo establece las bases y mecanismos específicos de colaboración

para llevar a cabo actividades de Servicio Social, Prácticas Pre profersionales y

Profesionales de los estudiantes de las carreras de Psicología, Trabajo Social y

Nutrición de la UATSCDH, así como de los alumnos de la USJT, con la finalidad

de fortalecer sus conocimientos adquiridos en el aula.

El evento se realizó en la modalidad virtual y en las instalaciones de la Unidad

Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, estuvo

presente el director del plantel Mtro. César Carranza Aveldaño, acompañado

por la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez; Secretaria Académica y la

Mtra. Sandra Lorena Ortiz Maldonado, responsable del Departamento de

Extensión y Vinculación.

