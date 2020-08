QUERETARO. 19 agosto 2020. Tenemos que afianzar de una vez y para siempre el sistema democrático, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que denunciará los delitos electorales, incluso si estuvieran involucrados funcionarios de la actual administración.

“Yo he expresado, y lo voy a seguir diciendo, existe una fiscalía de delitos electorales (…) pero independientemente de esa fiscalía, una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar. Estoy obligado a hacerlo”, subrayó.

El que se meta a usar presupuesto, bienes del gobierno para favorecerse, va a ser consignado. Por eso deben ya de pensarlo los funcionarios que aspiran a tener cargos porque vienen elecciones; a su debido tiempo, renuncia. Una cosa es gobierno y otra cosa es partido”, agregó.

En conferencia de prensa matutina en Querétaro, el jefe del Ejecutivo reafirmó su compromiso de hacer valer la democracia a partir de elecciones limpias y libres. Recordó que el fraude electoral ya está tipificado como delito grave.

“Que el pueblo decida sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad. Eso sí nos puede traer dificultades, diferencias, de una vez lo anticipo porque no voy a dejar pasar eso. Nos ha hecho mucho daño el fraude electoral”, remarcó.

El mandatario dijo que parte de los problemas de México se relacionan con la histórica falta de democracia, por lo que “ahora que nosotros triunfamos por voluntad del pueblo, estamos obligados a que haya democracia, a desterrar los fraudes electorales”.

Sostuvo que nunca más habrá compra de votos y distribución de despensas ni se utilizará el presupuesto público para favorecer a partidos o candidatos.

“En la Constitución de 1857 se establecía que se podía juzgar al presidente no solo por traición a la patria, sino por delitos electorales y en la Constitución que se escribió en Querétaro, a pesar de los grandes avances en lo social, se modificó el artículo 103 y se le quitó que al presidente no se le podía juzgar por delitos electorales y solo se le dejó por traición a la patria. No era prioridad establecer la democracia. Ahora tenemos que hacerla valer y ya es delito grave el fraude electoral”, enfatizó.

El presidente pidió a las cámaras de Diputados y Senadores que en el próximo periodo ordinario de sesiones modifiquen los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente de la República.

Esa iniciativa, dijo, la presentó el Poder Ejecutivo hace más de un año y no hubo acuerdo en el Legislativo; insistió en que se discuta y sea de las primeros cambios en aprobarse.

“Estamos hablando de acabar con cerca de 200 años de impunidad legal a los presidentes. Va a ser una reforma importante y ojalá y se apruebe”, apuntó.

En el diálogo con representantes de los medios de comunicación, acompañaron al mandatario el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero.