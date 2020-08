AGUASCALIENTES. 21 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó la mañana del viernes a la difusión de un video en el que aparece su hermano Pío recibiendo dinero de parte de David León en 2015.

“Se está ventilando dos casos muy delicados (Lozoya y García Luna), entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación, eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales, pero no es así, no somos iguales, en este caso del video, de mi hermano, con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos”, dijo desde Aguascalientes el presidente en su tradicional conferencia de prensa.

“No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos, no solo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilado”, explicó.

“En aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el caso de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente apoyaba, básicamente”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que actuará de manera consecuente y que los videos que presentó el periodista Carlos Loret de Mola deben entregarse a la Fiscalía General de la República y presentar una denuncia.

Invitó a los expresidentes y a los representantes de los partidos opositores a denunciar y se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente.

El mandatario aclaró que el video no tiene nada que ver con la elección de 2018, “para que no haya malentendidos”.

“Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea… si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos”, dijo respecto a la implicación de su hermano Pío.

“Era dinero para gasolina”

López Obrador achacó a aportaciones para Morena, con el que se compraba gasolina, insumos y hasta su sueldo, el dinero que entrega David León a Pío en el video de 2015.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones, para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo, la revolución maderista, costó alrededor de 700,000 pesos”.

“Estos videos son de 2015, había elecciones en Chiapas, Morena no ganó nada. Esos recursos como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento”, agregó.

David León no asumirá como director de la empresa del gobierno que distribuirá las empresas.

“David León apoyaba, como muchos otros. A mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en Banorte en donde depositaban dinero para mantenernos, yo obtenía mi sueldo de esa forma, eso por años. Hasta que nos clausuraron la cuenta y por represalias nos las cancelaron en otro banco y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya”, recordó.

López Obrador culpó a opositores de la difusión de las comprometedoras imágenes.

“El propósito es dañar la imagen del gobierno. Tengo mi conciencia tranquila, por eso puedo enfrentara la mafia, esto me da la oportunidad de que todos pasemos a escrutinio público, la vida pública completamente pública. Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León y lo mismo a los expresidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna, a fondo, entre todos”.

El presidente explicó que sabía de la existencia y eventual difusión de los videos.

“Yo sabía de estos videos, como hace cinco o seis días, porque me buscó David León preocupado, donde le advertían que iban a salir estos videos, le dije que enfrentara la denuncia y dijera la verdad. Ayer que salieron me dijo que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos”.

“Ya sabía que se iba a presentar el video, así que no me sorprendió”.

“No sería la primera vez que voy al Ministerio Público”, dijo sobre la posibilidad de ser llamado a declarar una vez que avancen las investigaciones.

“Yo le recomendaría tanto a Pío como a David, que no se amparen, que den la cara, porque yo tengo la experiencia, cuando el desafuero, hasta me pagaron la fianza… El que nada debe, nada teme”, dijo.

Sobre el origen y destino del dinero, López Obrador negó tener conocimiento. “No sabía del dinero en el 2015, pero sí que mucha gente aportaba, no sé si fueron reportados ante el INE…. Él (David León) habla de que era dinero de la gente y le creo”.

Para finalizar, el presidente desestimó las versiones que circulan en la red, sobre que el dinero era aportado por Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas.

“No creo que haya sido dinero del gobierno”.